사진출처=사토 테루아키 인스타그램

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[스포츠조선 고재완 기자] 같은 날 메이저리그(MLB) 포스팅을 신청하며 태평양을 건널 준비에 나섰지만, 미국 현지에서 날아오는 뉴스의 무게감이 남다르다. 도대체 어떤 선수이기에 그럴까.

일본 프로야구(NPB) 센트럴리그 타격 3관왕 출신 거포 사토 데루아키(27·한신 타이거스)를 향해서는 메이저리그 최정상급 1군 인사이더(특종 기자)들이 연일 실제 구단의 접촉과 정밀 실사 소식을 타전하고 있다.

올겨울 극심한 코너 내·외야 거포 기근에 시달리는 메이저리그 시장에서 사토는 단연 '아시아 야수 영입 1순위 타깃'으로 군림하며 스토브리그의 태풍의 눈으로 떠올랐다.

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사토를 향한 메이저리그 구단들의 움직임은 단순한 '관심 표명' 단계를 이미 넘어섰다. 미국 스포츠 전문 매체 '디 애슬레틱'과 MLB.com의 간판 특종 기자들이 직접 취재원을 통해 확인한 구단들의 실전 행보가 줄을 잇고 있다.

'디 애슬레틱'의 맷 겔브 기자는 필라델피아 구단이 올겨울 외야 장타력 보강을 위해 사토 측과 실제로 접촉했다고 보도했다. 필라델피아는 스즈키 세이야, 랜디 아로사레나와 함께 사토를 핵심 영입 리스트에 올려두고 협상 테이블을 차렸다.

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메이저리그 최고 소식통 켄 로젠탈과 윌 새먼, 케이티 우 기자의 합동 보도에 따르면 텍사스는 사토 영입을 위해 "광범위한 배경 조사"를 마쳤으며, 애리조나 역시 좌타 장타력 보강을 위한 정밀 실사에 착수했다.

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사진출처=사토 테루아키 인스타그램

MLB닷컴 마크 파인샌드 기자는 뉴욕 양키스, 뉴욕 메츠, LA 다저스, 샌디에이고 파드리스가 사토 영입전에 뛰어들었다고 짚었으며, 이적 전문 매체 'MLB 트레이드 루머스(MLBTR)'는 토론토 블루제이스의 핵심 타깃 리스트에도 사토가 포함됐다고 전했다. 디트로이트 타이거스 역시 시즌 중 스카우트를 파견해 사토를 집중 관찰한 구단으로 확인됐다.

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미국 현지 보도에서 사토와 관련해 가장 뜨겁게 다뤄지는 쟁점은 '포지션 전환', '천문학적 몸값', 그리고 '12월 1일 직장폐쇄 시한' 세 가지다.

사토는 2025시즌 센트럴리그 3루수 골든글러브를 수상했지만, NPB 6시즌 통산 3루수 수비율 0.941(89실책)을 기록할 만큼 수비 기복이 크다. 이에 대해 로젠탈 기자는 "메이저리그 구단들은 사토를 3루수가 아닌 코너 외야수(우익수)나 1루수 자원으로 보고 협상 중"이라고 못 박았다. 프로 통산 외야수로 290경기 이상 출전한 경험이 오히려 빅리그 구단들의 기용 폭을 넓혀준 셈이다.

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MLBTR은 올겨울 FA 시장 Top 50 랭킹을 발표하며 사토의 예상 몸값을 5년 8,000만 달러로 책정했다. 2025년 MVP(40홈런-102타점)에 이어 올해 40년 만의 한신 구단 타격 3관왕을 달성하며 보여준 압도적인 장타력(장타율 0.609)을 빅리그에서도 통할 무기라고 인정한 결과다.

사진출처=사토 테루아키 인스타그램

게다가 원래 NPB 선수의 포스팅 협상 기간은 45일이지만, 최근 메이저리그 사무국이 "12월 1일 노사단체협약(CBA) 만료로 직장폐쇄가 시작되더라도 일본 선수의 포스팅 협상 시계는 멈추지 않는다"고 유권해석을 내렸다. 결국 사토 역시 노시환과 마찬가지로 12월 2일(한국 시각) 이전에 계약을 마쳐야만 빅리그 진출이 가능해지면서 영입전 속도가 걷잡을 수 없이 빨라지고 있다.

사토를 향한 1군 인사이더들의 뜨거운 보도 열기는 곧바로 노시환의 거취와 직결된다. 현재 양키스, 메츠, 필라델피아, 샌디에이고, 토론토 등 사토 영입전에 뛰어든 구단 중 최종 승자는 단 한 팀뿐이기 때문이다.

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미국 야구계에서는 "사토가 12월 2일 직전 8000만 달러 안팎의 대형 계약으로 행선지를 확정 짓는 순간, 영입전에서 고배를 마신 나머지 빅마켓 구단들이 차선책(플랜 B·C)으로 눈을 돌려 노시환에게 오퍼를 던질지 판가름 날 것"이라고 보고 있다.

1100억 원대 잭팟을 눈앞에 둔 사토와 '307억 원 안전망'을 쥔 채 냉정한 시장을 주시하는 노시환. 남은 2주 동안 벌어질 한·일 대표 거포들의 엇갈린 운명에 메이저리그 스토브리그의 이목이 쏠리고 있다.

11일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화와 KIA의 경기. 인터뷰하고 있는 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.11/

고재완 기자 star77@sportschosun.com