15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. KIA 김호령이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.15/

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[스포츠조선 김용 기자] 최지훈 몸값이 나왔다, 김호령 기준점 되나.

이번 FA 시장 관전 포인트 중 하나가 중견수 김호령이 어디로 가느냐다. 늦은 나이에 기량을 만개시키더니, 첫 FA 자격을 운 좋게 C등급으로 얻으며 주가가 올라갔다는 얘기가 나오고 있다.

사실 최지훈이 조금 더 높은 레벨의 매물로 평가받을 수 있었다. 그런데 최지훈은 조용했다. 최지훈이 부족한 선수라서가 아니라, 일찌감치 원소속팀 SSG 랜더스과 공감대를 형성했다는 얘기가 퍼졌기 때문이다.

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그리고 SSG는 18일 최지훈과의 협상 결과를 발표했다. 4년 총액 67억원. 계약금 38억원, 연봉 20억원, 인센티브 9억원 조건이다.

최지훈은 중견수 수비에 있어서는 박해민(LG)과 함께 국내 최고 수준이라고 해도 과언이 아닌 선수다. 올해 타율이 2할5푼으로 급추락했지만 대신 홈런이 13개로 늘었다. 타율도 2022년 풀타임 3할을 치는 등 2할 후반대에서 3할 초반대 타율을 충분히 기대해볼 수 있다. 발이 빠른 것도 장점. 다른 팀들이 관심을 갖기 전, SSG가 재빠르게 진심을 다해 그를 눌러 앉혔다.

사진제공=SSG 랜더스

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이제 김호령 차례. 같은 포지션이니 협상의 기준이 생긴 것일 수 있다. 일단 두 사람의 수비 능력이 거의 비슷하다고 봤을 때, 타격은 우위를 논하기 쉽지 않다. 김호령이 올시즌 타율 2할6푼7리 13홈런을 쳤는데, 사실상 첫 풀타임 시즌이었다. 이 성적이 꾸준할 수 있느냐에 의문 부호가 달릴 수 있다. 실제 시즌 중반까지 엄청난 기세를 보이다 체력 문제인지, 약점을 간파당한 것인지 타격 지표가 추락하기 시작했다. 하지만 지난해 갑자기 감을 잡더니, 그 기세를 올해까지 이어간 것 보면 내년 급격한 부진을 보이지는 않을 듯 하다. 충분히 경쟁력이 있다.

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꾸준하다 올해 떨어진 선수를 더 높이 볼 거냐, 오랜 시간이 걸렸지만 올라선 선수에 대한 믿음을 이어갈 수 있느냐 그 차이다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. KIA 중견수 김호령이 타구를 처리하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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그래서 두 사람이 비슷한 경기력을 보여준다고 가정하면, 가장 중요한 건 나이다. 최지훈은 1997년생, 김호령은 1992년생이다. 김호령은 내년 35세가 된다. 물론 프로 세계에서 나이로 야구하는 건 아니고, 나이가 많아도 젊은 선수들보다 더 좋은 경기력을 발휘할 수 있다. 하지만 언제 에이징 커브가 올지 예측하기 쉽지 않은 나이에 접어드는 것은 사실이다. 김호령은 최소 4년 이상 계약을 바랄텐데, 구단들이 장기 계약을 두고 심각하게 고민할 수밖에 없는 요소다.

항간에는 원소속팀 KIA가 4년 기준 20~30억원대 제안을 했다면, 김호령은 50억원 규모 계약을 바라는 게 아니냐는 예측들이 있었다. 현실에서 크게 빗나가지 않을 것으로 보인다. 과연 '대기만성'의 표본 김호령은 어떤 조건으로, 어떤 팀의 품에 안기게 될까.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com