볼티모어 오리올스가 유격수 거나 헨더슨을 트레이드할 수 있다는 전망이 나왔다. 애틀랜타 브레이브스가 트레이드 구단으로 언급된다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]한때 메이저리그 최고의 유격수라는 평가를 받았던 볼티모어 오리올스 거나 헨더슨이 트레이드 시장에 나온 것으로 전해졌다.

미국 스포츠매체 디 애슬레틱은 18일(한국시각) '마이크 엘리아스 사장과 재러드 배너 신임 단장이 내리는 결정은 더욱 면밀한 주목을 받게 될 전망이다. 특히 트레이드 시장은 이들에게 어려운 선택을 요구할 수 있다'며 '오리올스에서 선수층이 가장 두터운 내야진에 다른 구단들이 관심을 보이는 것은 놀라운 일이 아니다'고 전했다.

볼티모어 내야수들 중 다른 구단의 타깃이 될 수 있는 선수가 바로 헨더슨이다.

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헨더슨은 2022년 메이저리그에 데뷔해 2023년 28홈런, 82타점, OPS 0.814를 마크하며 'AL 올해의 신인'에 등극해 단번에 슈퍼스타 반열에 올랐다. 이어 2024년에는 타율 0.281, 37홈런, 92타점, 118득점, OPS 0.893로 정점을 찍었다.

그러나 2025년 타율 0.274, 17홈런, OPS 0.787로 꺾어지더니 올시즌에는 타율 0.225, 24홈런, OPS 0.712로 급전직하했다. bWAR을 보면 2024년 8.8에서 5,4→3.2로 급하락한 모습이다. 볼티모어가 FA를 2년 남겨놓은 헨더슨과의 연장계약을 고려하지 않는 이유라고 봐야 한다.

거나 헨더슨은 2024년 정점을 찍은 뒤 타격에서 하락세로 돌아섰다. Imagn Images연합뉴스

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디 애슬레틱은 'FA까지 2년이 남은 헨더슨은 스캇 보라스를 에이전트로 두고 있는 상황에서 연장계약을 할 가능성이 낮아 트레이드 후보'라면서도 '그러나 볼티모어는 큰 대가를 받지 않는 한 그를 내보내지는 않을 것으로 예상된다'고 내다봤다.

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거액의 연장계약을 하지 않더라도 '헐값'에 넘길 수는 없는 노릇. 이를 달리 해석하면 원하는 대가를 주겠다는 구단이 나타나면 헨더슨 역시 트레이드를 할 수 있다는 얘기다.

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볼티모어는 선발투수와 거포 외야수 보강을 원하고 있다. 이를 위해 FA 시장과 트레이드 시장을 모두 들여다보고 있는 상황이다.

이에 대해 또 다른 매체 '스포츠일러스트레이티드(SI)'는 헨더슨 영입에 관심이 있는 구단으로 애틀랜타 브레이브스, 시애틀 매리너스, 필라델피아 필리스를 꼽았다. 이 가운데 애틀랜타가 주목받는다. 애틀랜타는 댄스비 스완슨이 2023년 7년 1억7700만달러에 FA 계약을 맺고 시카고 컵스로 떠난 뒤 유격수가 가장 약한 포지션으로 전락했다.

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스완슨 이후 올란도 아르시아가 주전 유격수로 맡았지만, 2024년부터 내리막길을 타면서 결국 2025년 5월 방출됐다. 이어 닉 앨런이 주전으로 기용됐으나 역시 신통치 않았다. 이 때문에 지난 겨울 김하성을 1년 2000만달러에 다시 붙잡은 것이다. 그러나 김하성은 손가락 부상으로 시즌 준비를 제대로 하지 못하고 51경기 출전에 그친 뒤 이번에 FA가 됐다.

김하성. AFP연합뉴스

유격수와 외야를 겸한 마우리시오 두반이 타율 0.276, 12홈런, 73타점, OPS 0.719를 올리며 선전했지만, 그 역시 FA 신분이라 애틀랜타를 떠날 것이 확실시된다. 그래서 헨더슨을 트레이드해 올 필요가 있다는 이야기가 나오는 것이다.

SI는 '이번 오프시즌 애틀랜타의 최대 과제는 새 유격수를 확보하는 일이다. 작년 겨울 1년 2000만달러에 계약한 김하성은 올해 51경기에서 타율 0.116에 홈런은 하나도 치지 못했다'며 '헨더슨이 올해 자신의 커리어에서 가장 낮은 타율에 그쳤지만, 그는 확실히 공격 측면에서 애틀랜타 유격수를 업그레이드할 수 있을 것'이라고 주장했다.

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이어 '오리올스는 선발투수와 외야수를 보강하고 싶어한다. 애틀랜타는 헨더슨을 받는 대가로 내줄 젊은 유망주 투수들을 다수 보유하고 있다. 볼티모어와 애틀랜타 간의 헨더슨 트레이드는 양팀에 모두 이익이 될 수 있다'고 강조했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com