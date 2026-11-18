29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 박재현 안타 때 김호령이 홈을 파고들고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

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[스포츠조선 김민경 기자] FA 경쟁자 최지훈의 몸값이 정해졌다. 김호령에게는 상한선이 될 금액일 듯하다.

SSG 랜더스는 18일 외야수 최지훈과 4년 총액 67억원 계약을 발표했다. 계약금이 총액의 절반이 넘는 38억원이다. SSG가 프랜차이즈 대우를 제대로 해줬다.

최지훈은 김호령 홍창기 등과 함께 외야수 FA 시장의 흐름을 좌우할 것으로 예상됐다. 최지훈은 세 명 가운데 유일한 만 나이 20대 선수고, 수비와 공격 모두 준수해 시장에 나온다면 수요가 꽤 있을 듯했다. SSG는 최지훈이 외부로 눈을 돌리기 전에 적극적으로 방어에 나서면서 단속에 성공했다.

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김호령은 중견수로 리그 최정상급 수비력을 자랑한다. 최지훈보다 수비력은 더 낫다고 평가해도 무방하다.

올 시즌 공격 지표는 김호령과 최지훈이 비슷했다. 김호령은 141경기 타율 2할6푼7리(525타수 140안타), 13홈런, 68타점, 최지훈은 141경기 타율 2할5푼(519타수 130안타), 13홈런, 64타점을 기록했다.

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 6회말 1사 1만루 SSG 최지훈이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

21일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 7회초 만루홈런을 날린 KIA 김호령. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.21/

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통산 성적은 최지훈이 우위다. 930경기, 타율 2할7푼3리(3477타수 948안타), 49홈런, 321타점, OPS 0.718이다.

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김호령은 지난해부터 뒤늦게 타격에 눈을 뜨면서 주전으로 도약한 대기만성형이다. 통산 916경기, 타율 2할5푼(2156타수 540안타), 39홈런, 229타점, OPS 0.684다.

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김호령이 최지훈보다 더 큰 규모의 계약을 따낸다면, 이변이라 할 만하다. 1997년생인 최지훈보다 5살 많은 나이도 김호령에게는 걸림돌이다.

KIA는 김호령에게 비FA 다년계약을 제안했으나 선수 본인이 시장의 평가를 받아보고 싶은 의지를 보여 결렬됐다. 김호령이 FA C등급으로 풀린 게 최대 변수다. FA 전략을 짜던 다른 구단도 김호령을 B등급을 분류하고 움직였다는 후문이다.

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C등급이면 이적할 때 보상선수 없이 직전 연봉의 150%만 원소속팀에 보상하면 된다. 김호령의 보상금은 3억7500만원이다. 이적이 매우 자유로워졌다.

김호령이 C등급으로 풀리면서 중견수 보강을 노리는 타구단이 적극적으로 영입을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 타구단과 영입 경쟁에 C등급 변수까지, KIA가 이미 적정 금액으로 김호령을 단속하기는 어려워졌다. 김호령의 몸값이 얼마에 형성될지 관심이 쏠리고 있다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. KIA 중견수 김호령이 타구를 처리하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com