사진제공=두산 베어스

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[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "서울고 선배님이지만 열심히 해보겠습니다." "선후배는 선후배, 경쟁은 경쟁."

두산 베어스 안재석은 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 참가를 마치고 일본 미야자키 마무리 캠프에 합류했다.

그렇게 두산의 새로운 3루 경쟁 선후배가 첫 만남을 가졌다. 안재석은 올시즌 유격수에서 3루수로 전환해 첫 풀타임 주전으로 뛰었다. 그런데 신인드래프트 전체 2순위, 계약금만 5억원에 달하는 거물 후배 김지우가 신인으로 들어왔다. 메이저리그 구단들이 오퍼를 던진 대형 3루 유망주다.

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공교롭게도 두 사람은 서울고 6년 선후배 사이. 안재석이 캠프에 합류하자 김지우는 곧바로 안재석을 찾아가 "안녕하십니까 선배님. 서울고 79회 졸업 예정 김지우입니다"라고 당차게 인사했다고.

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그리고 두 사람은 함께 3루 펑고 훈련을 실시했다. 안재석은 "수비 동작이 좋더라. 어깨가 강한 건 알고 있었는데, 확실히 다른 선수들과 차별점이 있는 것 같다"며 "함께 훈련하며 내가 배울 부분이 있다면 후배라도 배우겠다. 또 선후배 사이는 선후배 사이고, 프로에서 경쟁은 경쟁"이라는 성숙한 마인드를 보여줬다.

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김지우는 안재석과의 경쟁 얘기가 나오자 "서울고 선배님이시라 내적 친밀감이 있다"며 말을 돌렸다. "그럼 선배님이라 경쟁에서 질 것인가"라고 하자 "열심히 해보겠습니다"라고 당차게 얘기해 웃음을 선사했다. 김지우는 "확실히 함께 훈련해보니 선배님을 다른다는 걸 느꼈다. 캠프 기간 더 친해져 궁금한 것도 적극적으로 물어보고, 좋은 점들을 배워가며 성장하고 싶다. 선배님이 APBC에서 활약하는 모습이 뿌듯했고, 나도 언젠가 저런 무대에서 멋진 모습을 보여주고 싶다는 생각을 했다"고 밝혔다.

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미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com