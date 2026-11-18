사진제공=롯데자이언츠

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 마무리캠프 현장이 시끌벅적하다. 선수들이 크게 목소리를 내며 기합을 가득 불어넣었다. 활기찬 공기가 가득하다.

롯데는 2026시즌을 마치고 지도부를 대폭 교체했다. 이동욱 신임 감독, 이택근 신임 단장이 취임했다. 허문회 코치가 5년 만에 복귀했다. 이 감독은 체계적인 루틴을 강조하면서 자발적인 훈련 태도를 유도했다. 이 단장은 현장 판단을 전폭 지지하며 철저한 그림자 역할을 자처했다.

리더십이 조화를 이루고 선수들이 확실한 동기를 부여 받으면서 캠프 분위기가 확 바뀐 것이다.

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이 단장은 "프런트가 현장에 관여할 이유가 전혀 없다. 우리는 감독님이 최고의 판단을 내리도록 보조하는 역할이다. 최대한 좋은 결과를 이끌어낼 수 있도록 가능한 한 많은 선택지를 드리고자 노력한다"고 설명했다.

마침 이 단장과 이 감독이 추구하는 방향성도 같다. 이 단장은 "저희가 선택지를 드리고 감독님이 판단을 하시는데 제 생각과 거의 95% 일치해서 좋았다"고 기뻐했다.

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이 감독이 강조하는 훈련 원칙은 자동화 습관화다. 선수들이 혼란스럽지 않도록 지침이 세세하고 명료하면서 간단하다. 선수들은 이를 숙달하면서 오히려 자율성을 느낀다. 딱 '이것'에만 집중하면 되기 때문이다.

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내야수 나승엽은 "재밌게 운동하고 있다. 선수들이 다들 자기가 해야할 것들을 딱 정하고 알고 들어가는 느낌이다. 또 감독님께서 무조건 두려워하지 말라고 하신다. 계속 심리적인 부분을 많이 잡아주셨다. 감독님 취임하시고 얼마 안 되셨는데 그 짧은 시간을 꽉 채워 쓴 것 같다. 허문회 코치님께서도 너무 잘 가르쳐 주신다"고 만족감을 나타냈다.

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부담감이 사라지고 자신감과 집중력이 올라갔다.

사진제공=롯데자이언츠

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강속구투수 윤성빈은 실전에서도 이를 느꼈다. 16일 연습경기에 등판한 윤성빈은 "보통 저는 마운드에 올라가면 감독님 눈치도 보고 신경을 쓰는 경향이 있다. 그런데 이번에는 전혀 그런 것을 느끼지 못했다. 나도 신기했다. 감독님이 이런 것을 일부러 의도하고 그렇게 편하게 해주신 것 같다"며 고마워했다.

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이 감독은 선수들이 자신감을 잃지 말아야 한다고 강조했다. 실책을 해도 실투가 나와도 루틴대로 했다면 문제 삼을 이유가 없다는 것이 이 감독의 지론이다. 그래야 선수들이 걱정과 잡념 없이 확신 속에 훈련된 플레이를 보여줄 수 있다. 외야수 김동혁은 "감독님이 사소한 것에도 박수 쳐주시고 칭찬해 주신다. 내가 칭찬을 받았구나 싶어서 몇 발 더 뛴다. 그래서 서로 더 열심히 하는 분위기가 정말 좋다"고 전했다.

이 감독은 "단장님과 이야기를 많이 나누고 있다. 1군 선수들, 젊은 선수들 등 선수층에 대한 이야기를 하고 있다. 단장님과 호흡하면서 단단한 팀을 만들 수 있도록 하겠다"고 다짐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com