17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 타격 훈련하는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[스포츠조선 김민경 기자] 리그 최고의 타자가 드디어 수비로도 인정받았다. KIA 타이거즈 슈퍼스타 김도영이 생애 첫 수비상을 받았다.

KBO는 18일 '2026 ADT캡스 KBO 수비상' 수상자들을 발표했다. 김도영은 3루수 부문에 이름을 올렸다. 김도영이 수비로 정상에 오른 것은 생애 처음이다.

수비상은 2023년 신설됐다. 처음 2년은 수비력으로 리그 최고 3루수로 평가받는 KT 위즈 허경민이 받았고, 지난해는 키움 히어로즈 송성문(현 샌디에이고 파드리스)이 수상했다.

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김도영은 2024년 역대 최연소 30홈런-30도루 달성과 함께 생애 첫 MVP를 차지하며 '슈퍼스타'라는 수식어를 달았지만, 수비는 아쉬움을 남겼다. 그해만 실책 30개를 기록했기 때문. 절치부심한 김도영은 수비까지 완벽하기 위해 노력했고, 올해는 수비력마저 리그 최고로 인정받았다.

김도영은 투표 점수 29.61점, 수비 기록 점수 5.42점으로 총점 35.03점을 기록하며 두 항목 모두 1위를 차지했다. 허경민이 21.91점으로 2위, 한화 이글스 노시환이 12.69점으로 3위다.

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어쩌면 3루수로는 마지막 수비상이 될 수 있다. 김도영은 내년부터 유격수로 뛴다. 3루수로 정점을 찍고도 안주하지 않고 새로운 도전을 받아들였다. 고교 시절 대형 유격수로 평가받은 김도영이기에 새로운 포지션에서도 수비로 정상에 오를 수 있을지 관심이 쏠린다.

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12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 3루수 김도영이 몸을 풀고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

올해 김도영은 타격도 또 한번 정점을 찍었다. 타이거즈 역대 한 시즌 최다인 45홈런을 터트리며 생애 첫 홈런왕 타이틀을 차지했다. 타율 3할8리(496타수 153안타), 118타점, 120득점, OPS 1.060을 기록, 타이거즈 역대 최초로 40홈런-100타점-100득점을 달성하기도 했다.

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김도영은 2024년에 이어 개인 2번째 MVP 시즌을 바라보고 있다. 정규시즌 종료와 함께 MVP 투표는 이미 끝난 상태다.

KIA는 김도영의 내년 연봉을 얼마로 책정해야 할지 고심하고 있다. KIA는 2024년 연봉 1억원을 받은 김도영이 MVP 시즌을 보내자 지난해 연봉 5억원을 안겼다. 프로 4년차 역대 최고액이었다.

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올해 김도영의 연봉은 2억5000만원으로 반 토막이 났다. 지난 시즌 햄스트링 부상 탓에 30경기 출전에 그쳤기 때문. KIA는 공과 과를 아주 명확히 구분했다.

김도영의 내년 연봉은 대폭 오를 전망이다. 연봉 10억원설까지 나오고 있다. KBO 역대 프로 6년차 최고 연봉은 2022년 이정후(현 샌프란시스코 자이언츠)의 7억5000만원이다. 이정후의 기록은 충분히 깰 전망이고, 10억원을 찍을지가 관건이다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회말 1사 1루 KIA 김도영이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com