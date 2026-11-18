KBO 구단과 계약한 것으로 알려진 외야수 리스 힌즈. 사진=리스 힌즈 SNS

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[스포츠조선 김민경 기자] "KBO리그 구단이 훨씬 더 나은 조건으로 영입을 제안한 것으로 보인다."

2000년생 외야수가 KBO리그 도전을 선택했다. 미국 메이저리그 신시내티 레즈가 장타력을 기대한 유망주였던 리스 힌즈가 KBO 구단과 계약한 것으로 알려졌다.

볼티모어 오리올스는 18일(이하 한국시각) '외야수 힌즈를 해외 진출 기회를 모색할 수 있도록 방출했다'고 발표했다. 힌즈가 새로 도전할 해외 무대는 KBO리그였다.

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볼티모어는 이미 힌즈와 내년 메이저리그 계약을 마친 상태였다. KBO 구단의 오퍼를 힌즈가 받아들이자 볼티모어는 선수의 길을 터주는 쪽을 택했다.

미국 매체 'MLB트레이드루머스'는 '불과 몇 주 전에 볼티모어는 힌즈와 내년 시즌 메이저리그 계약을 했다. 당시 계약 규모는 내년 메이저리그 최저 연봉보다 4700달러(약 625만원) 더 많은 금액으로 알려졌다. 그러나 이후 KBO 구단으로부터 훨씬 더 나은 조건의 영입 제안을 받은 것으로 보인다. 한국 무대에서는 보다 꾸준한 주전 출전 기회까지 보장받을 수 있다'고 했다.

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올해 메이저리그 선수의 최저 연봉은 78만 달러(약 10억원)였다. 내년 최저 연봉은 MLB 사무국과 선수노조가 새로운 노사단체협약(CBA)을 타결해야 결정된다.

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리스 힌즈. 사진=리스 힌즈 SNS

리스 힌즈. 사진=리스 힌즈 SNS

KBO 구단과 계약한 외국인 선수는 첫해 최고 100만 달러(약 14억원)까지 받을 수 있다. 메이저리그 계약 상태인 선수였기에 힌즈는 상한액인 100만 달러를 꽉 채워 계약했을 가능성이 크다.

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힌즈의 유력 행선지로는 SSG 랜더스가 거론되고 있다. 기존 외국인 타자 기예르모 에레디아는 18일 구단과 결별을 암시하는 글을 SNS에 올렸다. SSG는 힌즈 영입 소식이 퍼지자 "후보 가운데 한 명"이라고 밝혔다.

MLB트레이드루머스는 '힌즈는 줄곧 뛰어난 장타 잠재력을 인정받아 온 선수다. 2024년 신시내티 소속으로 치른 빅리그 첫 8경기에서 홈런 5개 포함 장타 10개를 몰아치며 강렬한 첫인상을 남겼다. 하지만 헛스윙 비율이 높은 약점이 곧바로 발목을 잡았고, 그해 마지막 16경기에서는 단 하나의 안타도 때려내지 못했다'고 설명했다.

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매체는 또 '우타자인 힌즈는 지난해와 올해 초반에도 신시내티에서 몇 차례 출전 기회를 얻었으나 지난 5월 DFA(양도지명) 조치됐다. 이후 트레이드로 마이애미 말린스로 이적했고, 몇 달 뒤 다시 볼티모어로 트레이드됐다. 올해 3구단을 거치며 모두 25경기에 나섰고, 빅리그 통산 166타석에서 7홈런, 69삼진, OPS 0.617을 기록했다'고 했다.

볼티모어 오리올스 시절 리스 힌즈. AP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com