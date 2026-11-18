마지막 여름, 고시엔 탈락 당시 오다 쇼키. 사진=스포츠닛폰

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[스포츠조선 김민경 기자] 일본 괴물 투수 오다 쇼키의 거취가 아직도 정해지지 않았다. 미국 메이저리그 12개 구단이 오다를 설득하기 위한 면담을 신청하고, 일본에 직접 방문했다.

일본 매체 '닛칸스포츠'에 따르면 다저스는 지난 14일 일본 요코하마고 야구부 훈련장으로 관계자 3명을 파견해 오다와 2시간 30분 동안 면담을 진행했다. 다저스 관계자 중에는 게일런 카 부사장이 포함됐다.

카 부사장은 오다와 면담을 마친 뒤 일본 언론에 "오다는 전 세계에서 가장 뛰어난 18세 투수"라고 호평하며 고교 시절 사사키 로키와 비교했다.

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사사키는 160㎞ 강속구 투수로 일본프로야구(NPB)에서 유명세를 떨친 뒤 지난해 다저스와 계약했다.

다저스 소식을 다루는 '다저스비트'는 '오다의 직구 최고 구속은 157㎞에 이른다. 카 부사장이 사사키를 언급한 이유는 두 투수의 고교 시절 기량을 직접 비교하기 위해서였다. 사사키는 NPB를 거친 뒤 다저스에 합류했지만, 오다는 고교 졸업 후 곧바로 미국 무대 직행을 노리고 있다. 다저스는 입단 이후 초기 몇 년 동안 구단이 선수를 어떻게 관리하고 육성할 것인지 발표하는 게 핵심이었다'고 밝혔다.

요코하마고교 오다 쇼키. 사진=교도통신

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오다 영입에 진심인 구단이 다저스만 있는 것은 아니다.

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스포츠닛폰은 '다저스는 오다를 찾은 8번째 메이저리그 구단이었다. 뉴욕 양키스가 지난 11일 오다와 만났고, 17일까지 12개 구단이 방문했다'고 보도했다.

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캘리포니아포스트는 '한 메이저리그 스카우트는 오다 쇼키가 300만 달러(약 39억원)에서 최고 500만 달러(약 66억원) 사이의 계약금을 받을 것으로 내다봤다'고 밝혔다.

오다는 이미 NPB 명문 구단인 요미우리 자이언츠에 1라운드 지명을 받은 상태다. 요미우리는 최대어 오다를 품은 줄 알았지만, 오다가 돌연 메이저리그 도전 의지를 보이면서 미국과 일본 모두 발칵 뒤집혔다.

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요미우리 역시 1라운드 지명권을 어이없이 날리지 않기 위해 요코하마고에 관계자를 보냈지만, 오다는 참석하지 않았다.

오다는 아직 최종 거취를 발표하지 않고 있다.

사진=오다 쇼키 SNS

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com