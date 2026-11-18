4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 10회초 스기모토가 김지찬에 사구를 던진 뒤 사과하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]소프트뱅크 호크스가 훨씬 좋은 조건을 제시했다는 것은 사실이 아니었다. KBO 홀드왕은 꿈을 향해 한국을 떠난 것으로 보인다.

올 시즌 KT 위즈의 아시아쿼터 스기모토 코우키는 반전의 주인공이었다.

2000년생인 스기모토는 한국에 오기 전까지 프로 경력이 없었던 아마추어 선수였다. NPB 신인 드래프트에서 지명을 받지 못한 후 일본의 독립리그팀인 도쿠시마 인디고삭스에서 뛰었다. KIA 타이거즈의 아시아쿼터인 시라카와 케이쇼처럼, 도쿠시마를 거친 선수들이 꽤 많다. 일본에서는 프로의 꿈을 이루기 위해 사회인팀이나 독립리그에 꽤 수준 높은 유망주들이 모인다. 스기모토도 그런 선수 중 한명이었다.

Advertisement

첫 아시아쿼터를 물색하던 KT가 스기모토를 영입했고, 초반에는 투구 내용에 불안감이 컸다. 일본과 확연하게 다른 KBO리그만의 야구 스타일이나 ABS 시스템에도 적응을 하지 못하는듯 보였다.

하지만 적응 기간을 거친 후에는 점점 더 강해졌다. 그저그런 불펜 투수에서 필승조로 자리를 잡아나가기 시작했다. 올해 정규 시즌 리그에서 두번째로 많은 73경기에 등판했고, 25개의 홀드를 따내면서 '홀드왕' 타이틀까지 얻었다. 올해 30홀드를 넘긴 불펜 투수가 한명도 없었는데, 아시아쿼터인 스기모토가 25홀드로 1위를 차지했다.

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 KT 스기모토가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

Advertisement

그리고 또다른 반전이 지난달 일어났다. 10월 22일 열린 일본프로야구(NPB) 드래프트 회의에서 소프트뱅크가 육성선수 드래프트 3라운드로 스기모토를 지명했다. 일본 '도쿄스포츠'는 스기모토 지명을 두고 "소프트뱅크가 한국의 비장의 카드를 지명했다. 스기모토는 올 시즌 KBO리그 구원 투수로 73경기에 등판해 홀드왕을 차지했다"면서 "소프트뱅크는 펜실베니아 주립대 출신 투수 지명에 이어 육성 드래프트에서도 '숨은 보석'을 뽑았다"고 평가했다.

Advertisement

당시 소속팀 KT의 한국시리즈를 준비하고 있던 스기모토는 다음 시즌 거취에 대한 질문에 "일단 한국시리즈에 집중하고 싶다"며 정중한 답변을 내놨었다. 아쉽게 KT가 준우승으로 시즌을 마무리한 후, 스기모토는 자신의 거취를 최종적으로 정했다.

Advertisement

KT와의 재계약이 아닌 소프트뱅크 육성선수 입단이다. 사실 한국에 남는다면 스기모토는 무조건 재계약 대상자였다. KT 입장에서도 이미 성공한 카드를 굳이 모험을 하면서 바꿀 이유가 없기 때문이다. 스기모토는 올해 KT와 12만달러(연봉 9만달러, 인센티브 3만달러)에 계약을 체결했는데, 재계약을 할 경우 이를 훌쩍 넘을 것으로 예상됐다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

그러나 스기모토가 일본으로 가겠다는 의사를 전하면서 KT가 대체자 찾기에 나섰다. 당시 소프트뱅크가 스기모토에게 파격적인 후한 계약을 제안했다는 이야기도 나왔지만, 일본 언론을 통해 이런 조건은 사실이 아니라는 게 밝혀졌다.

Advertisement

18일 일본 '스포츠호치'는 "스기모토가 18일 후쿠오카 츠쿠고에 위치한 소프트뱅크 2군 시설에서 메디컬체크를 받았다. 그는 조만간 가계약을 할 예정"이라면서 "KT에 남았다면 현재 연봉의 2배가 될 것으로 기대했지만, 소프트뱅크와의 육성 계약으로 급여가 크게 줄어드는 것이 확실하다. 그럼에도 불구하고 스기모토는 '높은 수준의 일본에서 승부하고 싶다. 홀드왕을 차지할 수 있도록 노력하겠다'면서, 한일 양국에서 타이틀을 차지하는 것을 목표로 삼았다"고 보도했다.

또 "한국프로야구에서 드래프트를 거쳐 NPB에 입단한 것은 스기모토가 사상 최초다. 전례 없는 도전이 시작된다"고 덧붙였다.

소프트뱅크가 스기모토에서 특별 대우를 하는 것이 아닌, 어디까지나 스기모토가 더 적은 연봉과 대우를 받더라도 NPB 선수로 뛰는 것을 택한 셈이다. 스기모토에게는 어릴 때부터 보고 자란 NPB가 꿈의 무대일 수 있으니 이해가 안가는 선택은 아니다.

Advertisement

나유리 기자 youll@sportschosun.com