AP 연합뉴스

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 최악의 부진을 겪으며 메이저리그 FA시장에 나온 김하성(31)을 향한 현지의 냉혹한 평가가 연일 쏟아지고 있다.

김하성은 지난겨울 애틀랜타 브레이브스와 1년 2000만 달러(약 267억 원)의 대형 계약을 맺으며 기대를 모았다. 그러나 결과는 참담했다. 51경기에 출전해 129타수 15안타 타율 1할1푼6리, 0홈런 9타점, 출루율과 장타율을 합친 OPS는 고작 0.359에 그쳤다. 올 시즌 100타석 이상 들어선 메이저리그 전체 타자 465명 중 타율, 장타율, OPS 모두 꼴찌를 기록하는 불명예를 안았다.

부진한 성적 탓에 애틀랜타와의 재계약 가능성은 일찌감치 사라졌다. 애틀랜타는 내년 1년 2315만 달러(약 309억 원) 규모의 퀄리파잉 오퍼를 김하성에게 제시하지 않으며 사실상 결별을 선언했다.

Advertisement

이런 가운데 미국 스포츠 매체 클러치포인트는 18일(한국시각) 김하성에게 뼈아픈 평가를 내렸다. 매체는 "FA 자격을 얻은 마우리시오 두본과 김하성 모두 다시 애틀랜타로 복귀하더라도 다음 시즌 선발 유격수로 기용될 가능성은 매우 낮다"며 "김하성이 애틀랜타 브레이브스에 복귀해도 주전은 아니다"라고 못 박았다.

실제로 애틀랜타의 구단 수뇌부도 유격수 외부 영입에 적극적인 자세를 취하고 있다. 알렉스 앤소폴로스 애틀랜타 야구운영 사장은 뉴욕포스트의 팟캐스트에 출연해 "팀 내 잠재력 있는 어린 유격수 유망주들이 있지만, 이들이 2027년이나 2028년에 주전 자리를 차지할 것이라 당장 계획할 수는 없다"며 "검증된 유격수 영입을 위해 트레이드를 분명히 탐구하고 논의해왔다. 어떤 선택지도 배제하지 않았다"고 밝혔다.

김하성. AP연합뉴스

Advertisement

최근 다저스 출신 오른손 불펜 에반 필립스를 영입하며 뒷문 단속을 마친 애틀랜타는, 엘리 데라크루스(신시내티 레즈), CJ 에이브럼스(워싱턴 내셔널스), 코리 시거(텍사스 레인저스) 등 거물급 유격수들과 연결되며 전력 강화를 노리고 있다.

Advertisement

이처럼 타격 부진과 원소속팀의 냉랭한 반응에도 불구하고, 김하성을 향한 메이저리그 타 구단들의 관심은 완전히 식지 않았다. 역대급으로 매물이 부족한 이번 FA 유격수 시장 상황과 김하성이 지닌 확실한 수비력 덕분이다.

Advertisement

김하성은 2023년 샌디에이고 파드리스 시절 아시아 내야수 최초로 유틸리티 부문 골드글러브를 수상하며 수비력을 검증받았다. 유격수, 2루수, 3루수를 모두 소화할 수 있는 다재다능함은 147타석 OPS 0.359라는 최악의 타격 성적에도 불구하고 여전히 매력적인 카드로 꼽힌다.

특히 필라델피아 필리스가 김하성을 주시하고 있다는 소식이 지난 10일 NBC스포츠를 통해 들려왔다. 필라델피아는 7년 1억9000만 달러에 계약한 주전 유격수 트레이 터너가 공수에서 흔들리며 포지션 변경 가능성이 대두되고 있다. 데이브 돔브로스키 필라델피아 사장은 "터너가 부진을 이어간다면 유격수 자리에서 계속 뛸 수 없다"고 경고한 바 있다. 필라델피아는 터너의 포지션 이동 시 내야 공백을 메울 최적의 유틸리티 자원으로 김하성을 체크하고 있는 것으로 알려졌다.

Advertisement

혹독한 1년을 보낸 김하성은 KBO리그 복귀 대신, 스플릿 계약(메이저·마이너리그 신분에 따라 연봉이 다른 계약)을 감수하더라도 미국 무대에 남아 가치 회복을 위한 1년 계약을 모색할 전망인 것으로 알려졌다. 벼랑 끝에 선 김하성이 2027시즌을 앞두고 새 유니폼을 입고 극적인 반등 드라마를 써 내려갈 수 있을지 귀추가 주목된다.

김하성. AFP연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com