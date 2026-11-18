KIA 타이거즈 한승연. 사진제공=KIA 타이거즈

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[스포츠조선 김민경 기자] "올해 세운 목표는 그래도 다 이뤘으니까 후회는 없어요. 칭찬하고 싶어요."

KIA 타이거즈 외야수 한승연은 입단 5년 만에 1군에 데뷔하는 꿈을 이뤘다. 한승연은 전주고를 졸업하고 2022년 8라운드 75순위로 KIA에 입단했다. 상무에서 몸을 키워 거포 유망주로 기대를 모았고, 지난해 마무리캠프 때 이범호 감독에게 눈도장을 찍었다.

이 감독은 올해 스프링캠프 때 한승연에게 "몸은 안현민"이라고 칭찬하면서도 조금 더 정교한 타격이 이뤄져야 한다고 주문했다.

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한승연은 올해 1군 21경기에서 타율 2할4푼1리(29타수 7안타), 1홈런, 2타점, OPS 0.768을 기록했다. 화려한 성적표는 아니지만, 한승연에게는 의미 있는 첫걸음들이었다.

한승연은 "올해 세운 목표는 그래도 다 이뤘다. 작은 목표들이었지만, 첫 안타와 첫 선발 출전, 첫 홈런 등을 기록했다. 물론 내가 생각한 대로 다 이뤄지진 않았지만, 그래도 어느 정도는 충분히 잘 해냈다고 생각한다. 그래서 나를 칭찬하고 싶다"고 이야기했다.

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만족한다는 뜻은 아니다. 한승연은 다음 시즌에는 더 큰 목표를 달성하기 위해 일본 오키나와 마무리캠프에서 구슬땀을 흘리고 있다.

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한승연은 "올해 1군에서 뛰면서 플레이를 할 때는 조금 더 과감하게 해야 한다고 느꼈다. 확실히 1군 투수들은 나 같은 타자에게 실투를 많이 안 주는 것 같다. 몇 개 들어오진 않지만, 실투가 들어왔을 때 그라운드 안에 넣어야 하는 게 1군과 2군의 차이라고 생각한다. 변화구의 완성도도 다르니까. 그런 점들을 잘 준비하려 노력하고 있다"고 설명했다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 7회말 1사 1루 KIA 한승연이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

30일 창원 NC파크에서 열리는 NC와 KIA의 경기. 수비 훈련하고 있는 KIA 한승연. 창원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.30/

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1군에서 풀타임을 뛰는 게 얼마나 어려운지도 조금이나마 깨달은 한 해였다.

이범호 감독은 한승연에게 "전반기에는 그렇게 잘했는데, 후반기에는 네가 못해서 못 올라왔다"고 따끔하게 한마디를 했다.

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한승연은 "시즌 시작할 때 정말 이제 보여줄 때가 왔다고 생각했다. 그래서 의욕이 앞섰던 것 같다. 감독님 말이 맞는 말이라 반박할 수가 없더라. 인정한다. 더 잘 준비해야 한다. 체력적으로 더 철저히 준비해야 할 것 같고, 1군에서 주전으로 뛰는 (김)도영이나 (나)성범 선배님께 어떻게 몸을 만들어서 한 시즌 동안 체력을 유지하는지 많이 봤고 느꼈다"며 달라질 내년 시즌을 기대하게 했다.

다음 시즌은 외야진에 변화가 생길 가능성이 있다. 중견수 김호령이 현재 FA 시장에 나와 있다. 김호령이 KIA에 잔류할지는 미지수. KIA는 김호령을 단속하는 동시에 보강할 수 있는 카드도 같이 살피고 있다. 당장 주전 외야수는 나성범과 박재현 둘뿐이고, 박정우가 빈자리를 노리고 있다.

한승연은 "(박)정우 형이나 (박)재현이가 올해 잘하는 것을 보면서 동기부여가 많이 됐다. 이제는 나만 잘하면 될 것 같다. 감독님께서 나를 또 좋게 보실 수 있게 최선을 다하고 있다"고 강조했다.

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한승연은 또 "수비와 주루에도 많은 시간을 투자하려 하고 있다. 일단 나는 배팅이 중점이긴 하지만, 수비나 주루도 놓치지 않도록 신경 쓰고 있다. 올해 1군에서 경험이 내년에 큰 도움이 될 것이라 생각한다"며 다음 시즌을 더 기대하게 했다.

KIA 타이거즈 한승연. 사진제공=KIA 타이거즈

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com