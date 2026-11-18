2022 KBO리그 LG트윈스와 NC다이노스의 경기가 2일 서울 잠실야구장에서 열렸다. 2023시즌 신인 1라운드 지명을 받은 LG 신인 포수 김범석이 시포에 나서고 있다. 잠실=최문영 기자 deer@sportschosun.com/2022.10.02/

25일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 7회초 1사 만루 한화 노시환의 내야 땅볼 때 LG 포수 김범석이 홈 포스아웃 직후 1루를 향해 송구하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.09.25/

28일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 경기. 5회말 1사 만루 LG 김범석이 적시타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.04.28/

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[이천=스포츠조선 권인하 기자]"김범석은 분명히 내 계획 속에 있다."

LG 트윈스의 성공적인 외부 FA 영입으로 박동원이 꼽힌다. 지난 2023년 유강남이 떠난 뒤 박동원을 영입했고, 두차례 우승을 이뤘다.

좋은 투수 리드와 함께 하위타선에서 장타력을 보여줘 4년 68억원이 아깝지 않다는 평가.

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그리고 다시 박동원이 FA 시장에 나왔다. LG는 박동원과의 계약을 하겠다는 입장이지만 그와는 상관없이 SSG 랜더스에서 풀린 베테랑 포수 김민식을 영입했다.

그리고 LG엔 1라운드 포수 유망주가 있다. 2023년 1라운드에 뽑았던 김범석.

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김범석은 2023년 1군 10경기서 타율 1할1푼1리로 경험을 했고, 2024년엔 초반 돌풍을 일으키기도 했지만 70경기서 타율 2할4푼1리(162타수 39안타) 6홈런 24타점에 그쳤다. 그리고 2025시즌 뒤 군입대. 내년 4월 돌아온다.

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김범석에겐 항상 체중 이슈가 있었다. 프로에 온 뒤 갑자기 체중이 불었던 것. 불어난 몸으론 부상 우려가 있고 재능을 풀어갈 수 없다는 평가가 많았다.

19일 잠실구장에서 열린 플레이오프 4차전 LG 트윈스와 삼성 라이온즈의 경기. LG 김범석이 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.10.19/

13일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 PO 1차전 삼성과 LG의 경기. 타격하고 있는 LG 김범석. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.10.13/

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LG 염경엽 감독은 김범석에 대한 질문에 "김범석은 내 계획에 분명히 있다"라면서 "김범석은 포수를 해야 가치가 있다"라고 포지션 변경 없이 포수로 계속 키울 계획을 밝혔다.

이어 "내년 4월에 돌아오더라도 다시 몸을 만들기 시작하면 후반기나 돼야 돌아올 수 있을 것으로 생각한다"라고 김범석에게 시간을 줬다.

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염 감독은 "우리 팀에서 A급 이상으로 성장할 수 있는 재능을 가지고 있는 선수 중 하나다"라면서도 "가장 좋았을 때의 몸을 만드는 것이 먼저"라며 프로 선수로서 갖춰야할 기본적인 몸상태를 강조했다.

김범석은 지난 2024년 11월 마무리 캠프 때 식단 조절과 훈련으로 체중을 줄였고, 스스로도 체중 조절에 대한 자신감을 찾았다. 하지만 12월에 추가 감량을 하려했으나 오히려 체중이 늘어났고, 결국 1군에 올 수 없었다.

염 감독은 "나는 아직 (김범석을) 포기하지 않았다"라고 했다. 팀에 필요한 선수인 것도 맞지만 좋은 재능을 가진 선수를 키워내고 싶은 아버지 같은 마음이었다.

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이천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com