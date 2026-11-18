[이천=스포츠조선 권인하 기자]"김범석은 분명히 내 계획 속에 있다."
LG 트윈스의 성공적인 외부 FA 영입으로 박동원이 꼽힌다. 지난 2023년 유강남이 떠난 뒤 박동원을 영입했고, 두차례 우승을 이뤘다.
좋은 투수 리드와 함께 하위타선에서 장타력을 보여줘 4년 68억원이 아깝지 않다는 평가.
그리고 다시 박동원이 FA 시장에 나왔다. LG는 박동원과의 계약을 하겠다는 입장이지만 그와는 상관없이 SSG 랜더스에서 풀린 베테랑 포수 김민식을 영입했다.
그리고 LG엔 1라운드 포수 유망주가 있다. 2023년 1라운드에 뽑았던 김범석.
김범석은 2023년 1군 10경기서 타율 1할1푼1리로 경험을 했고, 2024년엔 초반 돌풍을 일으키기도 했지만 70경기서 타율 2할4푼1리(162타수 39안타) 6홈런 24타점에 그쳤다. 그리고 2025시즌 뒤 군입대. 내년 4월 돌아온다.
김범석에겐 항상 체중 이슈가 있었다. 프로에 온 뒤 갑자기 체중이 불었던 것. 불어난 몸으론 부상 우려가 있고 재능을 풀어갈 수 없다는 평가가 많았다.
LG 염경엽 감독은 김범석에 대한 질문에 "김범석은 내 계획에 분명히 있다"라면서 "김범석은 포수를 해야 가치가 있다"라고 포지션 변경 없이 포수로 계속 키울 계획을 밝혔다.
이어 "내년 4월에 돌아오더라도 다시 몸을 만들기 시작하면 후반기나 돼야 돌아올 수 있을 것으로 생각한다"라고 김범석에게 시간을 줬다.
염 감독은 "우리 팀에서 A급 이상으로 성장할 수 있는 재능을 가지고 있는 선수 중 하나다"라면서도 "가장 좋았을 때의 몸을 만드는 것이 먼저"라며 프로 선수로서 갖춰야할 기본적인 몸상태를 강조했다.
김범석은 지난 2024년 11월 마무리 캠프 때 식단 조절과 훈련으로 체중을 줄였고, 스스로도 체중 조절에 대한 자신감을 찾았다. 하지만 12월에 추가 감량을 하려했으나 오히려 체중이 늘어났고, 결국 1군에 올 수 없었다.
염 감독은 "나는 아직 (김범석을) 포기하지 않았다"라고 했다. 팀에 필요한 선수인 것도 맞지만 좋은 재능을 가진 선수를 키워내고 싶은 아버지 같은 마음이었다.
이천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com