8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 우승 깃발을 들고 그라운드를 도는 삼성 선수들. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 카퍼레이드 행사에 참석한 삼성 원태인. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

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[스포츠조선 고재완 기자] 2027년 자유계약선수(FA) 시장의 최대어는 단연 삼성 라이온즈의 한국시리즈 우승을 이끈 구자욱과 원태인이다. 두 선수는 현재 현지 에이전트를 선임하고 메이저리그(MLB) 등 해외 무대 진출을 적극적으로 타진하고 있다.

그렇다면 해외 진출이 여의치 않을 경우, 뼛속까지 '푸른 피'가 흐르는 이 프랜차이즈 스타들은 자연스럽게 원소속팀 삼성에 잔류하게 될까. 결론부터 말하자면 삼성 프런트는 절대 방심할 수 없는 처지다. 타 구단들이 잔뜩 실탄을 장전한 채 이 역대급 대어들을 호시탐탐 노리고 있기 때문이다.

"향후 1~2년 내 이런 대어 없다"… 타 구단들의 군침과 치열한 물밑 작업

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구자욱과 원태인은 투타에서 경기를 지배할 수 있는 확실한 S급 자원이다. 수도권 구단의 한 고위 관계자는 "구자욱이 영입 1순위지만, 구자욱을 못 잡을 경우 원태인 영입도 고려 중이다"라며 "향후 1~2년간 이만한 S급 선수들이 시장에 나오지 않는다"고 시장 분위기를 전했다.

구자욱의 해외 도전 결과에 따라 국내 구단들의 영입전은 언제든 불을 뿜을 수 있다. 아무리 샐러리캡(경쟁균형세)의 압박이 있어도, 우승을 노리는 팀이라면 사활을 걸고 지갑을 열 만한 매력적인 카드이기 때문이다.

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 퍼레이드 행사에 참석한 구자욱. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

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샐러리캡 여유 생긴 '큰손'들의 등장… 롯데·SSG의 참전 가능성

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무엇보다 지난 몇 년간 대형 FA 영입으로 시장을 주도했던 '큰손' 구단들이 다시 움직일 채비를 마쳤다는 점이 삼성에는 가장 큰 위협이다.

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대표적인 구단이 롯데 자이언츠다. 롯데는 2023시즌을 앞두고 유강남, 노진혁, 한현희를 총액 170억 원에 영입한 이후 지갑을 닫았지만, 이들의 기존 FA 계약이 올 시즌을 끝으로 종료돼 일반 계약으로 전환되면서 자금 운용의 숨통이 확 트였다. 게다가 KBO의 샐러리캡 상한액이 151억 1709만 원으로 약 7억 원 늘어나 여력은 더욱 커졌다. 신임 이동욱 감독과 이택근 단장이 부임하면서 전력 보강을 위한 모기업 차원의 '취임 선물' 성격의 FA 영입이 전격 결정될 가능성도 무시할 수 없다.

SSG 랜더스 역시 강력한 다크호스다. SSG는 박종훈, 한유섬, 문승원과 맺었던 180억 원 규모의 비FA 다년 계약이 모두 끝나면서 샐러리캡의 여유가 크게 생겼다. 청라돔 시대를 앞두고 전력 강화를 꾀하는 SSG가 팬들을 놀라게 할 대형 계약을 성사시킬 여력이 충분하다는 평가다.

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이처럼 시장 상황은 삼성이 그저 '의리'에 기댈 수 없을 만큼 치열하고 냉혹하게 돌아가고 있다.

17일 용인 에버랜드에서 삼성 라이온즈 2026 한국시리즈 우승 기념 '삼성라이온즈 V9데이' 행사가 열렸다. 카퍼레이드 행사에 참석한 삼성 원태인. 용인=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.17/

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 5차전 MVP 원태인이 축하를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

복잡한 삼성의 계산기, 그리고 냉혹한 머니게임

삼성 구단 고위 관계자는 최근 언론을 통해 "우리가 자금 경쟁에서 밀리지 않을 것"이라며 투자 의지를 내비쳤다. 하지만 현실적으로 삼성의 계산기는 복잡하다. 올 시즌 가을야구를 이끌었던 아리엘 후라도(170만 달러), 르윈 디아즈(160만 달러), 크리스 페덱 등 외국인 선수들의 재계약에도 막대한 자금이 필요하기 때문이다. 내년도 3명의 외국인 선수 연봉 상한액이 460만 달러인 상황에서 구자욱과 원태인이라는 초대형 국내 FA까지 동시에 챙겨야 하는 삼성 프런트의 고민은 깊어질 수밖에 없다.

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"우리 삼성은 잡고자 하는 선수를 놓친 적이 없다"는 강민호의 외침처럼, 삼성은 자존심을 걸고 두 선수를 지켜내려 할 것으로 보인다. 하지만 해외 무대 진출이라는 일차적 변수가 해소된 이후 펼쳐질 국내 구단들의 본격적인 '쩐의 전쟁'에서, 삼성이 얼마나 확실한 실탄과 전략으로 이들을 대구에 주저앉힐 수 있을지는 이번 겨울 최대의 관전 포인트가 될 전망이다.

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 오늘의 타격감상 디아즈에 박수를 보내는 박진만 감독과 구자욱, 원태인. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

고재완 기자 star77@sportschosun.com