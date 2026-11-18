박준영. 사진제공=한화 이글스

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 박준영이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

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[스포츠조선 이종서 기자] "이런 적은 처음이라…."

박준영(23·한화 이글스)은 지난 9월18일 대전 삼성 라이온즈전에서 2회까지 무실점 피칭을 하다 3회 갑작스럽게 허리 통증을 호소했다. 결국 마운드를 내려갔고, 이후 1군 복귀없이 시즌을 마쳤다.

팀도 자신도 당황했던 순간이었다. 그는 "허리가 뻐근한 느낌이 있었다. 그동안 못 던져서 마운드에 내려왔지 아픈 상태에서 내려온 적은 없었다"라며 "정말 아파서 아쉽다는 생각도 못했다. 2주 정도 지나면 괜찮아질 줄 알았는데 통증이 안 가시더라"고 이야기했다.

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비록 부상으로 시즌을 완주하지 못했지만, 박준영은 올 시즌 데뷔 첫 승을 하는 등 알차게 채웠다. 구원투수로 시즌을 시작했지만, 7월말부터 선발 로테이션을 소화했다. 박준영은 "부상으로 내려가기 전까지 1군에서 내가 할 수 있는 영역의 야구를 보여드린 것 같다. 당연히 안 좋은 부분도 있었지만, 그렇게 1군에 오래 있던 건 처음이다. 그것만으로 기분 좋게 보냈다"고 했다.

선발진을 돌면서 류현진을 비롯해 선발투수에게 조언을 얻기도 했다. 박준영은 "류현진 선배님과 왕옌청 선수에게 많이 물어봤다. 구체적인 질문은 기억나지 않지만, 몸에 기억이 되고 입력됐다"고 이야기했다.

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시즌을 마친 뒤에는 일본 치바현 이치카와시에 위치한 넥스트 베이스 애슬레틱스 랩에서 정우주 황준서 강건우와 함께 맞춤형 훈련을 받기도 했다. 이후 일본 미야자키에서 진행 중인 2027시즌 육성맞춤형 1차캠프에 합류해 내년을 준비하기 시작했다.

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지난해와는 다른 느낌으로 이 시기를 보내고 있다. 박준영은 지난해 정규시즌 마지막 등판이 시즌 첫 등판으로 5이닝 2실점으로 호투를 펼치며 가능성을 보여줬다. 박준영은 "작년에는 뭐가 되겠다는 생각으로 와서 교육리그부터 와서 마무리캠프까지 쭉 했다. 내년에는 뭔가 되겠다 생각을 했고, 실제로 1군에서 잘된 것도 있다. 올해는 1군에 있다보니 장점보다는 단점이 많이 보였다. 지금은 장점을 극대화한다기 보다는 단점을 보완하려고 한다. 장점은 언제든 올릴 수 있지만, 단점 보완은 비시즌에만 할 수 있다고 생각한다. 그래서 이 부분에 신경을 쓰고 있다"고 말했다.

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아쉬웠던 부분에 대해서는 제구와 제 3구종을 들었다. 박준영은 "제구가 고질적인 문제인 것 같다. 또 시즌 초반에는 불펜을 했다가 마지막에는 선발을 했는데 제 3구종의 필요성을 많이 느꼈다. 그동안 직구와 포크 위주로 많이 했는데 커브와 슬라이더 비율을 높인다면 조금 더 좋은 투구를 할 수 있을 것 같아 연습하고 있다. 스트라이크 비율과 3구종 이런 걸 명확하게 문제점으로 느끼면서 조금 더 연구하고 많이 해보려고 한다"고 했다.

박준영. 사진제공=한화 이글스

아울러 '루틴'에 대해서도 많이 느낀 1년이 됐다. "내가 하려고 했던 것이 정답이 아니라는 것도 느꼈고, 넥스트베이스볼에 다녀오니 내년에 어떤 보직을 맡게 될지는 잘 모르겠지만, 명확하게 루틴도 정립된 것 같다"고 했다. 그는 "웨이트를 좋아해서 선발이 일주일에 한 번 던지면 두 번은 하고 들어갔다. 그런게 그게 좋은 건 아니라는 걸 느꼈다. 규칙적인 게 중요하다고 생각했는데 아무리 규칙적이어도 컨디션에 따라서 변화를 줘야겠다는 생각을 했다. 어떤 날에는 스트레칭이 더 필요한 날이 있을 수 있고, 어떤 날은 힘이 부치니 웨이트를 더 해야할 것도 있고, 오늘은 리커버리가 더 중요할 수도 있다. 유동적인게 굉장히 중요하다는 것을 느꼈다"고 했다.

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박준영은 "올해 많이 부침이 있었지만 그래도 첫 승도 해보니 '안 되겠다'는 생각보다 보완하면 충분히 경쟁에 들어갈 수 있겠다는 생각을 했다. 내년에는 어떤 보직을 주실지 모르지만, 경쟁할 수 있는 나만의 것을 만들려고 한다"고 했다.

선발 욕심도 내비쳤다. 그는 "한편으로는 그게 선발이었으면 좋겠다는 생각도 한다"라며 "선발 경쟁에 들어간다면 아픈 곳없이 시즌을 치렀으면 좋겠다. 또 결국 선발 투수는 기록적인 면에서 기복이 없어야 한 시즌을 풀타임으로 돌 수 있다고 생각한다. 감독님께서 계산이 서야 1군에 더 있을 수 있으니 아프지 않고 기복 없이 투구하도록 노력하겠다"고 강조했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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