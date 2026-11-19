오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] '오타니 쇼헤이가 수상을 했어야 할 명분은 있다.'

미국 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저스네이션'은 18일(이하 한국시각) '오타니와 맥스 먼시가 각자의 실버슬러거 경쟁에서 패배했다. 이에 따라 다저스는 어떠한 타격 관련 상도 받지 못하게 되었다'고 전했다.

오타니 쇼헤이는 지명타자 부문에서 카일 슈와버에게 패하면서 개인 5번째 실버슬러거 수상에 실패했다. 아울러 4년 연속 수상도 무산됐다.

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먼시는 내셔널리그 3루수 부문에서 알렉스 브레그먼에게 패해 첫 실버 슬러거 수상이 불발됐다.

다저스 선수가 실버슬러거를 하나도 집으로 가져가지 못한 것은 2021년 이후 처음이다.

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매체는 오타니와 먼시가 실버슬러거를 받기에 충분하다고 주장했다.

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오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

올 시즌 슈와버는 45홈런 97타점을 기록했다. 반면, 오타니는 30홈런 81타점에 그쳤다. 그러나 매체는 '더 폭넓은 지표를 봐야한다. 팬그래프에 따르면 오타니는 타율, 출루율, 장타율, 가중출루율(wOBA), 기대가중출루율(xwOBA), 공격 지표, 그리고 조정 득점 창출력(wRC+)에서 슈와버를 앞선다'고 강조했다. 이어 '슈와버는 오타니보다 83타수를 더 소화했고 더 많은 볼넷을 얻었지만, 홈런과 타점을 제외하면 오타니가 대부분의 지표에서 앞섰다'라며 '15개의 홈런과 16타점은 강탈이라고 할 수는 없을 만큼 충분히 큰 격차일 수 있지만, 오타니가 수상을 했어야 할 명분은 있다'고 평가했다.

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먼시의 수상 불발에 대해서도 이의를 제기했다. 매체는 올 시즌 먼시의 활약에 대해 '149경기에 출전해 29홈런을 치고 79타점을 올리며 4.1의 fWAR을 기록하는 등 돌풍을 일으키는 시즌을 보냈다'라며 '그의 wRC+는 129로 브레그먼의 128보다 높다'고 짚었다. 이어 '먼시는 3루수 중 내셔널리그 wRC+ 1위를 차지했다. 평균 이상 공격 지표에서 알렉스 브레그먼에 이어 2위를 차지했다. 내셔널리그 가중출루율과 장타율 1위를 차지했다'고 설명했다.

맥스 먼시. AFP연합뉴스

먼시의 패인에 대해 매체는 '브레그먼은 먼시보다 홈런이 1개 적었지만(28개), 38개의 안타, 120타수, 6개의 2루타, 1개의 3루타, 17타점을 더 기록했고, 삼진은 38개 덜 당했다. 또한 더 높은 출루율을 기록했다'고 했다.

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다만, '먼시가 0.837의 OPS를 기록한 반면, 브레그먼은 0.819의 OPS를 기록했다'라며 '먼시의 명분은 확실히 오타니보다 더 강력했다. 먼시가 더 적은 타수를 기록했음에도 불구하고 클래식 통계가 얼마나 비슷했는지를 감안할 때 먼시가 브레그먼을 제치고 상을 받았어야 한다는 강력한 주장이 나올 수밖에 없다'고 강조했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com