요코하마에서 방출된 후지나미가 오릭스 입단을 아푿고 있다. 지난해 7월 요코하마에 입단한 후지나미는 올 시즌 후 전력외 통보를 받았다. 사진캡처=요코하마 베이스타즈 SNS

지난해 요코하마에서 첫승을 올리고 포효하는 후지나미. 사진캡처=요코하마 베이스타즈 SNS

후지나미는 2023년 메이저리그에 도전했다. 오클랜드, 볼티모어에서 제구 난조로 고전했다. AP연합뉴스

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이번엔 정착할 수 있을까.

한신 타이거즈에서 시작해 오클랜드 애슬레틱스, 볼티모어 오리올스, 요코하마 베이스타즈를 거쳐 고향팀 유니폼을 입는다. 요코하마에서 방출된 우완 파이어볼러 후지나미 신타로(32)가 오릭스 버팔로즈에서 선수 생활을 이어갈 것으로 보인다. 일본의 스포츠전문지 닛칸스포츠는 19일 오릭스가 후지나미 영입을 확정하고, 조만간 협상을 시작할 예정이라고 보도했다. 후지나미는 17일 열린 일본프로야구 트라이아웃에 불참했다.

후지나미는 오사카부 사카이시에서 태어나 자랐다. 오사카도인고 3학년이던 2012년 시속 150km대 강속구를 앞세워 봄 고시엔 대회(선발고교야구대회)와 여름 고시엔 대회(전국고교야구선수권) 연속 우승을 이끌었다. 여름 고시엔 대회 땐 준결승과 결승전을 연달아 9이닝 완봉승으로 끝냈다.

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그해 프로야구 신인 드래프트에서 한신 타이거즈와 오릭스, 야쿠르트 스왈로즈, 지바 롯데 마린즈가 후지나미를 1지명했다. 오사카 인근 고시엔구장을 홈으로 쓰는 한신이 추첨으로 지명권을 획득해 후지나미와 계약했다.

14년 전 고교 최고 투수를 놓친 오릭스가 오랜 시간이 흘러 다시 영입에 나선 셈이다. 오릭스는 오사카 연고팀이다. 후지나미가 오릭스 선수가 되면 처음으로 퍼시픽리그에서 던지게 된다. 오릭스에는 오사카도인고 시절 배터리로 호흡했던 모리 도모야(31)가 있다.

후지나미는 2023년 메이저리그를 경험하고 2025년 전반기까지 마이너리그에 머물렀다. AP연합뉴스

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새 팀, 새 리그에서 새 출발. 그러나 물음표 투성이다. 올해 요코하마 소속으로 3경기에 선발등판해 1패, 평균자책점 6.30을 기록했다. 10이닝을 던지면서 4사구 15개를 내줬다. 시속 160km 강속구가 위력적이지만 제구력 난조에 막혔다. 오랫동안 발목을 잡은 난제를 여전히 해결하지 못했다. 제구가 잡혔다면 전력외 통보도 없었을 것이다.

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루키 시즌부터 3년 연속 두 자릿수 승을 올리며 승승장구했다. 프로 입단 동기생인 오타니 쇼헤이(32·LA 다저스)보다 더 주목받다가 내리막길을 걸었다. 제구가 흔들렸다.

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후지나미는 2023년 한신을 떠나 메이저리그에 도전했다. 2023년 오클랜드에서 선발로 시작해 실패하고 구원으로 전환했다. 시즌 중에 볼티모어로 이적해 총 64경기에 나갔다. 7승8패2세이브5홀드, 평균자책점 7.18. 다시 메이저리그 기회는 없었다.

마이너리그에 머물다가 지난해 7월 요코하마에 입단했다. 일본 복귀 첫해 6경기에서 1승, 평균자책점 4.09에 그쳤다. 그가 등판할 때마다 상대팀에 사구 경계령이 떨어졌다.

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오릭스는 선발 투수가 급하다. 좌완 에이스 미야기 히로야(24)가 지난 4월 3경기를 던지고 부상으로 이탈했다. 우완 파이어볼러 야마시타 ??

한신 시절 후지나미의 투구 모습. 사진출처=스포츠닛폰

페이타(24)는 팔꿈치 부상으로 시즌 전체를 쉬었다. 좌완 소타니 료헤이(26)도 팔꿈치 수술을 받아 내년 시즌 가동이 어렵다. 오릭스는 내년에 즉시 투입이 가능한 대졸 투수 위주로 신인 선수를 뽑았다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com