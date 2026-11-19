LA 다저스가 FA 최대어 태릭 스쿠벌 영입 경쟁에서 예상과 달리 조용하다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스의 내부 분위기가 심상치 않다. FA 최대어인 태릭 스쿠벌 영입전서 의외로 조용하다. 그가 원하는 '큰 돈'을 쓰지는 않을 것이라는 전망이 나오는 이유다.

왜 그럴까.

이와 관련해 현지 매체 캘리포니아 포스트(CLP)는 18일(한국시각) '다저스의 태릭 스쿠벌 영입 추진이 (구단주)마크 월터의 문제들로 인해 영향을 받고 있나?'라는 제목의 분석 기사를 게재했다.

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다저스가 스쿠벌 계약을 주저하는 이유가 월터가 자신의 사업체에 대해 사법 당국의 조사를 받고 있어 '유동성'이 불안해질 수 있기 때문이라는 것이다.

월터는 지난해부터 그가 보유한 기업들 사이에서 이뤄진 매출과 관련해 허위 보고 의혹을 제기한 내부자의 고발 이후 뉴욕 맨해튼 연방검찰청과 증권거래위원회의 조사를 받고 있다. 불법 내부 거래 및 탈세 의혹에 대한 조사다.

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이 때문에 월터가 다저스 구단 매각에 나서는 것 아니냐는 관측이 나돌기도 했다. 실제 월터는 자신이 소유한 NBA 명문 LA 레이커스를 조시 쿠슈너와 밥 아이거에 125억달러에 매각했다. 유동성 확보와 규제 당국의 요구 충족을 위해 다저스 지분도 매각할 가능성이 있다는 것이었다.

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마크 월터 LA 다저스 구단주. AP연합뉴스

그러나 월터는 지난달 CLP와 단독 인터뷰에서 "우리는 앞으로 10년 이상 계속 승리할 것이다. 이를 위한 우리의 의지는 과거와 마찬가지로 계속해서 우승하기 위해 노력할 것"이라며 매각 소문을 일축했다.

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우승 전력을 유지하기 위해 스쿠벌을 붙잡겠다는 뜻으로 풀이됐다. 하지만 사법 당국 조사 결과에 따라 구단 운영 방식이 달라질 수 있다.

CLP는 '월터가 지배하는 보험사들이 실행한 특정 계열사 대출 건을 조사 중인 연방검찰과 주 규제 당국이 변수'라며 '이 기관들의 조사 결과가 다저스 구단 운영에 큰 영향을 미칠 수 있다'고 전했다. 결국 유동성 관련 문제가 불거질 수 있다는 뜻이다.

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다저스가 스쿠벌 영입전서 조용한 또 하나의 이유는 새 노사단체협약(CBA)과 관련한 문제다.

CLP는 '다저스는 스쿠벌에 대해 신중한 태도를 보이고 있다. 새 CBA에 지출과 관련한 새 규정이 도입될 가능성을 우려하는 듯하다. 스쿠벌에 장기계약을 제시하는데 주저하는 기색'이라며 '다저스답게 행동하고 있지 않다'고 지적했다.

롭 맨프레드 메이저리그 커미셔너. AP연합뉴스

오는 12월 2일까지 새 CBA가 합의되지 않으면 구단주들은 직장폐쇄에 들어간다. FA와 트레이드 시장이 멈춰서고 스프링캠프가 지연될 수 있으며 정규시즌이 축소되거나 취소될 수도 있다. 새 CBA가 합의된다고 해도 샐러리 캡이 도입되거나 사치세가 더 가혹해질 가능성도 있다. 매출과 유동성에 대한 불확실성이 고조되면 구단은 지출을 줄일 수밖에 없다.

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물론 다저스가 스쿠벌에 대한 진심을 아직 드러내지 않은 것일 수도 있다. 탐색전 단계에서 다른 구단들의 움직임을 주시하고 있다고 해도 이상할 것은 없다.

실제 스쿠벌은 에이전트 스캇 보라스와 함께 지난 17~18일 이틀에 걸쳐 LA에서 뉴욕 메츠, 다저스, 토론토 블루제이스와 만났다. 다저스도 조건을 제시했을 것으로 보인다. 다만 다저스는 8년 이상의 장기계약은 꺼리고 있다. 작년 겨울 FA 외야수 카일 터커와 4년 2억4000만달러에 계약한 그 방식을 마련한 것으로 보인다. 장기적인 사치세 관리를 위한 것이다.

태릭 스쿠벌. Imagn Images연합뉴스

그러나 현지 매체들은 '스쿠벌 쟁탈전'을 메츠와 토론토의 2파전으로 보는 분위기다.

ESPN 제프 파산 기자는 '메츠는 스쿠벌과의 협상에서 깊은 인상을 받았으며, 따라서 그가 메츠와 계약할 가능성이 가장 높다'며 '스쿠벌 계약을 생각보다 빨리 이뤄질 수 있다'고 했다.

MLB.com도 '지난주 라스베이거스에서 열린 메이저리그 단장 회의 이후 거의 모든 관계자들이 스쿠벌이 메츠와 계약할 것으로 예상하고 있다'고 전했다.

ESPN 버스터 올니 기자는 '관계자들에 따르면 메츠와 블루제이스가 경쟁하는 구도가 될 것'이라고 전했다. 특히 토론토의 경우 매년 겨울 FA 최대어를 놓고 막판까지 영입 경쟁을 벌여왔다는 점이 주목된다.

최근 3년 동안 오타니 쇼헤이, 후안 소토, 터커 영입에 실패한 토론토가 스쿠벌은 반드시 잡겠다는 의지가 큰 것으로 알려졌다. 스쿠벌과 딜런 시즈를 원투 펀치로 내세워 월드시리즈 우승에 도전하겠다는 계획인 것이다.

만약 다저스가 스쿠벌을 놓친다면 구단 내부 사정을 향해 상당한 후폭풍이 일 것으로 보인다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com