사진=김용 기자

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[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "팬분들도 이제 내려놓으시지 않았을까요."

두산 베어스는 2019년 김대한을 1차지명 하며 희망에 부풀었다. '휘문고 오타니'라고 불리울만큼 투-타 모두에서 천부적 재능을 갖췄다는 평가를 받았다. 두산은 타자로 진로를 결정한 김대한이 미래 30홈런-30도루를 기록하며 팀의 중심 타자로 성장해줄 걸로 굳게 믿었다.

하지만 프로의 벽은 만만치 않았다. 군대에 다녀온 후 2022년 홈런 4개를 치며 치고 올라오나 했지만, 2군에서만 허송세월하는 시간이 늘었다. 끊을 수 없는 기대로 1군에 올려본 후, 실망만 안기고 2군에 내려가는 게 반복됐다.

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그런데 김대한의 야구 인생 분위기가 바뀐 올해. 외국인 타자 카메론이 퇴출됐다. 트레이드로 데려온 류승민이 맹활약하며 그 자리를 차지하는 줄 알았는데, 그 상승세도 오래 가지 못했다. 누군가 우익수 자리를 채워줘야 했고, 김원형 감독의 눈에 든 선수가 김대한. 49경기에서 타율 2할1푼8리 3홈런 11타점을 기록했다. 기록만 놓고 보면 다른 시즌과 비슷하게 저조하다고 할 수 있다. 하지만 올해는 '실패'라는 느낌을 주지 않았다. 팀의 가을야구 진출에 쏠쏠한 활약을 해줬다는 인상을 남겼다. 특히 7월31일 LG 트윈스전 멀티 홈런 경기가 중요했다. 7월 타율 2할9푼2리, 팀이 어려울 때 그 기간을 잘 버텨줬다.

29일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 두산이 5대2로 승리했다. 안재석, 김대한, 윤준호가 승리의 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

이제 김대한은 기로에 섰다. 여기서 확실히 치고 나가 두산의 주전 우익수가 될 수 있을 지, 없을 지 말이다. 그래서 이번 일본 미야자키 마무리 캠프는 그에게 중요하다. 김대한은 "전보다 조금이라도 달라진 모습을 보여드린 것 같아 조금은 괜찮은 시즌이었다고 생각은 한다. 그래도 해야 할 부분이 너무 많다. 이번 마무리 캠프, 돌아오는 스프링 캠프를 어떻게 준비하느냐에 따라 내년 시즌이 달라질 거라 생각한다. 대단한 게 아니다. 기본적인 부분들을 더 갈고 닦아야 한다"고 진지하게 말했다.

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김대한은 올시즌을 돌이키며 "생각 차이인 것 같다. 내가 어떻게 생각하느냐에 따라 하루가 바뀌더라. 긍정적인 생각을 많이 하려 노력했다. 또 그라운드에서는 생각을 안 하려 했다. 생각이 많아지면 몸의 반응이 무뎌진다. 동물적으로 움직여야 한다"며 "야구적으로는 팀에서 원하는 방향을 내가 맞춰야 더 많은 경기에 나갈 수 있다고 생각했다. 2군에 계속 있었지만, 포기하지 않고 준비했다. 야구를 내려놓은 게 아니라, 내 자신의 마음을 많이 내려놨다고 해야하나. 그 마인드 컨트롤에 공을 들였다"고 설명했다.

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29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 8회말 김대한이 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

두산팬들은 김대한이 입단할 때 지금의 김도영(KIA)같은 활약을 기대했을 것이다. 그리고 8년이 흘렀다. 김대한은 "내 스스로도 나에게 그런 기대를 하지 않는다. 아마 팬분들도 이제는 조금 내려놓으시지 않았을까 싶다"며 멋쩍게 웃었다. 이어 "시간이 너무 길었다. 나도, 팬들도 똑같은 생각을 했을 것 같다. 이제는 결과로 보여드리는 수밖에 없다"고 말했다.

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김대한은 지난 힘든 시간들을 돌이키며 "투수를 해볼까 생각도 해봤던 것 같다. 투수에서 타자로 가는 건 쉬운데, 타자에서 투수로 가는 건 어렵다고 하더라. 차라리 시작을 투수로 해봤다면 어땠을까 하는 생각도 너무 힘들 때는 했었다"며 "이제는 아니다. 나는 그나마 발이 빠른 편이니 많이 뛰고, 수비 범위도 넓은 선수가 되고 싶다. 중장거리형 타자로 성장하고 싶다"고 밝혔다.

미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com