사진제공=키움 히어로즈

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[스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈가 2027시즌 외국인 선수 구성을 발 빠르게 마무리 지었다. 올 시즌 후반기 재미를 본 '외국인 타자 2명 체제'를 내년 개막부터 전면 가동하는 동시에, 일본프로야구(NPB) 베테랑 투수를 아시아쿼터로 영입하며 투타 밸런스를 맞췄다.

키움은 19일 외국인 투수 라울 알칸타라(총액 110만 달러), 외국인 타자 맷 데이비슨(총액 110만 달러), 케스턴 히우라(총액 80만 달러) 등 기존 외국인 선수 3명 전원과 재계약을 체결했다고 공식 발표했다. 여기에 새로운 아시아쿼터 선수로 NPB 주니치 드래곤즈·홋카이도 닛폰햄 파이터스 출신 우완투수 후쿠타니 코지(35)와 연봉 20만 달러에 신규 계약을 맺었다.

이번 계약의 핵심은 단연 '공격력 극대화'다. 키움은 올 시즌 후반 외국인 타자 2명을 동시 기용하며 확인한 확실한 시너지 효과를 내년 시즌 초반부터 밀어붙인다는 구상이다.

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중심에는 팀 내 홈런 1·2위를 나란히 차지한 데이비슨과 히우라가 있다. 지난 7월 키움 유니폼을 입은 데이비슨은 이적 후 61경기에서 무려 20홈런 타율 3할5리, OPS 0.982를 폭격하며 타선을 이끌었다. 올 시즌 전체 성적도 124경기 28홈런(리그 7위) 타율 2할9푼7리 OPS 0.908로 정상급 거포의 위용을 뽐냈다. 지난 5월 브룩스의 대체 선수로 합류한 히우라 역시 72경기 13홈런 타율 2할7푼2리 OPS 0.811로 빠르게 KBO리그에 녹아들었다.

특히 두 선수가 호흡을 맞춘 9월 이후 23경기에서의 파괴력은 압도적이었다. 이 기간 데이비슨은 12홈런 타율 3할6푼6리 OPS 1.244를, 히우라는 6홈런 타율 3할1푼1리 OPS 0.942를 기록하며 무려 18개의 아치를 합작했다. 시즌 중반 합류한 두 거포가 풀타임을 소화할 2027시즌 키움 중심 타선의 무게감은 한층 묵직해질 전망이다.

사진제공=키움 히어로즈

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외국인 타자 2명을 기용하면서 생길 수 있는 마운드의 부담은 검증된 에이스 알칸타라와 아시아쿼터 베테랑 코지로 메운다.

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올 시즌 25경기에서 팀 내 최다인 155⅔이닝을 책임지며 9승 9패 평균자책점 3.87을 기록한 알칸타라는 지난 9월 일찌감치 구단과 재계약에 합의했다. 현재 부상 예방 차원에서 오른쪽 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받고 회복 중이며, 내년 스프링캠프에는 정상적으로 합류해 선발진의 기둥 역할을 맡는다.

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새롭게 합류한 후쿠타니 코지는 2012년 NPB 신인드래프트 1라운드로 주니치에 지명된 엘리트 출신이다. 주니치에서 12시즌, 닛폰햄에서 2시즌 등 NPB 14시즌 통산 304경기(선발 53경기)에 등판해 550이닝 28승(선발 20승) 35패 38세이브 57홀드 평균자책점 4.04를 기록한 베테랑이다. 1m83, 98㎏의 다부진 체격에서 뿜어져 나오는 평균 시속 140km 후반대의 빠른 공과 포크볼, 슬라이더가 주무기다. 선발과 불펜을 모두 경험한 전천후 자원인 만큼, 마운드 운용에 유연성을 더해줄 최적의 카드로 평가받는다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com