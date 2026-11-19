사진=WBSC

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[스포츠조선 나유리 기자]세계 야구 랭킹에서 한국의 순위가 한단계 하락했다.

세계야구소프트볼연맹(WBSC)은 18일(이하 한국시각) WBSC 남자 야구 세계 랭킹을 발표했다.

야구 세계 랭킹은 최근 4년동안 WBSC가 승인한 다양한 연령대의 국제 대회와 대륙별 토너먼트 및 친선 경기에서 국가대표팀의 성적을 측정해서 종합적인 평가를 기준으로 책정된다. 출전한 대회와 친선 경기 결과에 따라 포인트가 매겨지고, 이를 4년간 합산해서 랭킹이 정해진다.

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이번에도 세계랭킹 1위는 일본이 굳게 지켰다. 일본은 6149포인트를 받아 1위를 유지했고, 대만 역시 5252점으로 2위를 지켰다.

한국은 5위로 한단계 밀려났다. 2024년 한때 6위까지 떨어졌던 한국 야구 세계 랭킹은 지난해와 올해초까지 다시 4위를 유지했지만, 한단계 밀려나고 말았다.

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이는 연령별 모든 국제 경기 결과가 포함된 값이라 어느 한 대회만의 성적은 아니다. 다만, 최근 한국이 국제 대회에서 연령과 상관없이 다소 아쉬운 성적을 기록중인 것도 사실이다.

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최근 준우승으로 막을 내린 아시아프로야구챔피언십(APBC)은 일본야구기구(NPB) 주관 대회라서 세계 랭킹과는 상관이 없지만, 한국 23세 이하 대표팀이 WBSC 주관 대회인 U-23 월드컵에서 최종 6위로 아쉽게 마무리했다.

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3위였던 미국도 4위로 한단계 밀려났고, 베네수엘라가 5위에서 3위로 치고 올라섰다. 베네수엘라는 U-23 야구 월드컵에서 우승을 차지한 후 세계 랭킹이 껑충 뛰었다. 결승전에서 호주를 꺾고 챔피언 자리에 오르면서, 베네수엘라의 역대 최고 순위인 3위를 차지하게 됐다.

U-23 야구 월드컵 준우승팀인 호주도 2단계 순위가 상승한 8위에 올랐고, 푸에르토리코가 6위, 파나마가 7위를 각각 차지했다. 도미니카공화국은 9위로 한단계 떨어졌고, 멕시코는 이번 랭킹에서 무려 4단계나 하락한 10위로 처졌다. 유럽 국가들 중에서는 네덜란드가 11위로 가장 높은 순위를 기록했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com