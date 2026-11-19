소니 그레이. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]FA 우완 선발 소니 그레이가 4년 만에 미네소타 트윈스에 복귀했다.

미네소타는 19일(이하 한국시각) "당 구단은 소니 그레이와 2년 계약에 합의했다"고 공식 발표했다.

계약 조건에 대해 현지 매체들은 '2년 보장액 5500만달러(731억원)에 내년 시즌을 마치면 옵트아웃 권리를 행사할 수 있다'고 전했다.

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MLB.com은 '미네소타는 계약 조건을 공개하지 않았지만 구단 역사상 3번째로 높은 금액이고, 투수로는 최고액을 보장받았다'고 했다. 미네소타 구단 역대 최고액 계약은 2023년 1월 카를로스 코레아와 맺은 6년 2억달러다. 코레아는 2025년 여름 휴스턴 애스트로스로 트레이드됐다.

소니 그레이. AFP연합뉴스

그레이는 이번 FA 시장에서 투수로는 태릭 스쿠벌, 프레디 페랄타, 마이클 킹 다음의 등급으로 평가받는다. 당초 그레이의 예상 계약규모에 대해 디 애슬레틱 칼럼니스트 짐 보든이 2년 6000만달러, 같은 매체 팀 브리튼 기자는 2년 5500만달러, ESPN 2년 4200만달러, MLBTR 2년 5500만달러, 팬그래프스 1년 2500만달러를 각각 제시했었다. 이 중 두 매체가 정확하게 예측한 셈이다.

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미네소타는 이번 오프시즌 투자 규모를 예년에 비해 늘리고 있는 모양새다. 앞서 포수 라이언 제퍼스에 2315만달러의 퀄리파잉 오퍼를 제시해 이를 수락받은 것도 같은 맥락이다.

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그레이는 월드시리즈가 끝나고 내년 3000만달러 상호옵션을 거절한 뒤 1000만달러(133억원)의 바이아웃을 받고 FA가 됐다. 그는 2023년 11월 세인트루이스 카디널스와 3년 7500만달러에 FA 계약을 하고 두 시즌을 던진 뒤 2025년 말 보스턴 레드삭스로 트레이드돼 한 시즌을 소화하고 FA가 됐다. 바이아웃은 보스턴이 지불한다.

조 라이언. AFP연합뉴스

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이로써 미네소타는 그레이를 비롯해 파블로 로페즈, 조 라이언, 타지 브래들리, 베일리 오버, 딘 크레머 등 확실한 선발투수 6명을 확보했다. 여기에 유망주 코너 프릴리프, 제비 매튜스, 미 에이블도 뒤를 받치고 있어 풍부한 선발진 중 한 명을 트레이드 카드로 활용할 것으로 보인다.

그레이는 올해 29경기에 선발등판해 169이닝을 던져 18승5패, 평균자책점 2.72, 150탈삼진을 올리며 36세의 나이에 커리어하이를 찍었다. AL 다승 부문 1위.

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2013년 오클랜드 애슬레틱스에서 메이저리그에 데뷔한 그레이는 뉴욕 양키스, 신시내티 레즈를 거쳐 2022~2023년, 미네소타에서 두 시즌을 던진 경험이 있다. 특히 2023년에는 32경기에서 184이닝을 투구해 평균자책점 2.79을 올리며 AL 사이영상 투표 2위에 올랐다.

1989년 11월 생인 그레이는 통산 143승107패, 평균자책점 3.51, 2074탈삼진을 기록 중이다. 아직 사이영상 수상 경력은 없다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com