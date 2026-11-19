2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 허구연 총재가 인사말을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 나유리 기자]허구연 총재가 만장일치로 제 26대 KBO 총재로 선출됐다. 허 총재는 세번째 임기를 수행하게 된다.

KBO 총회는 12일 만장일치로 허구연 현 KBO 총재를 제26대 총재로 선출했다.

허구연 총재는 지난 10월 27일 열린 2026년 제4차 이사회에서 제26대 총재 후보로 추천됐다. KBO 총회는 서면 표결을 거쳐 KBO 정관 제10조에 따라 재적회원 4분의 3이상의 찬성 조건을 충족한 허구연 총재를 제26대 총재로 선출했다.

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단독 후보였다. KBO는 지난 10월 27일 '2026년 제4차 이사회를 열고 2027년부터 3년 동안 임기를 수행할 제26대 총재 후보 선임과 관련해 심의했다'고 알렸다. 이사회에서는 허구연 총재를 단독 후보로 심의했고, 재적이사 4분의 3이상이 동의해 총회에 차기 총재 후보로 추천했다. KBO 차기 총재 선거 후보로 떠올랐던 이종훈 전 대한야구소프트볼협회장이 지난 23일 KBO에 불출마 의사를 전달하면서 허 총재 연임은 사실상 확정이었다. 이 전 회장은 수도권 구단의 추천을 받아 허 총재의 대항마로 급부상하나 싶었지만, 갑자기 스스로 포기했다.

허구연 총재는 2022년 3월 정지택 전 총재의 중도 사퇴로 인해 KBO 제 24대 총재로 취임했다. 이어 2023년 11월 제 25대 총재로 선출돼 두 번째 임기를 수행했고, 이번 제 26대 총재로 선출됨에 따라 2029년 12월까지 새 임기를 수행한다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com