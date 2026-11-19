3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 홍창기가 볼넷 출루하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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[스포츠조선 이종서 기자] "여전히 매력있는 타자죠."

KT 위즈는 지난해 FA 최원준(29)과 4년 총액 48억원에 계약했다.

일각에서는 '오버페이'라는 말이 이어졌다. 2025년 NC 다이노스에서 뛰었던 최원준은 타율 2할4푼2리 6홈런에 머물렀다. 26도루로 여전히 빠른 발을 자랑했지만, 데뷔 이후 한 차례도 규정타석 타율 3할을 기록하지 못하는 등 아쉬운 점도 분명히 눈에 띄었다.

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KT의 선택은 그야말로 '대박'이 됐다. 140경기에 출전한 최원준은 타율 3할5푼6리 9홈런 28도루 OPS 0.919를 기록하며 데뷔 첫 3할 타율을 넘는 등 '커리어하이' 시즌을 보냈다. 동시에 208개의 안타를 때려내면서 2014년 서건창(201안타)에 이은 역대 두 번째 국내선수 200안타 기록을 세웠다. 비록 빅터 레이예스(롯데 자이언츠)가 211개의 안타를 치는 괴력을 뽐내면서 '안타 1위'에는 실패했지만, 올 시즌 활약만 두고 보면 KT의 최원준 영입은 그야말로 역대급 '가성비 계약'이 됐다. KT는 최원준이 공격의 물꼬를 확실하게 터주면서 정규시즌 1위를 기록할 수 있었다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 7회말 최원준이 안타를 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

올 시즌을 마치고 LG 트윈스에서 FA 권리를 행사한 홍창기(33)는 '예비 FA 효과'를 제대로 보여주지 못했다.

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2023년과 2024년 각각 타율 3할에 출루율이 0.440 이상을 기록하며 '출루왕'에 올랐던 홍창기는 지난해 부상으로 51경기에 나와 타율 2할8푼7리에 그쳤다. 아쉬운 모습이 이어졌지만, 출루율은 0.399로 준수한 모습을 보여줬다.

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FA 권리 행사를 앞둔 올 시즌 최악의 부진을 겪었다. 128경기에 출전한 그는 타율 2할3푼9리에 출루율 0.375에 머물렀다. 2020년 이후 가장 좋지 않은 성적이다.

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30대 중반으로 향해가는 나이에 최근 2년의 모습만 보면 FA 시장에서 큰 경쟁력을 갖기는 힘들어 보인다. 더욱이 홍창기는 FA A등급이다. 영입하는 구단은 올 시즌 연봉(5억2000만원)의 200%(10억4000만원) 보상금과 20인 보호선수 외 1인 혹은 300%(15억6000만원)의 보상금을 지출해야 한다.

다만, 부진했던 올 시즌에도 출루율 만큼은 0.375로 나쁘지 않았다는 점과 반등한 홍창기는 리그 최고의 '리드오프'라는 점에서 충분히 모험을 걸 구단이 나올 수도 있다. 한 구단 관계자는 "2년 전보다는 다소 가치가 떨어져보일 수도 있지만, 충분히 매력적인 타자임에는 분명하다"고 이야기했다. 1,2번 타자로 고민하는 구단으로서는 '제 2의 최원준' 혹은 그 이상을 바라며 영입할 수 있는 또 하나의 카드인 셈이다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com