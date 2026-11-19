브루스 마이어 메이저리그 선수노조위원장 대행. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 노사가 파국을 향해 치닫고 있다.

새 노사단체협약(CBA)을 놓고 구단주들(MLB)과 선수노조의 갈등이 커지고 있다. 핵심 쟁점인 샐러리 캡 도입에 대해 양측의 입장이 첨예하게 대립 중이다. 락아웃(직장폐쇄)을 피할 수 없는 분위기다.

롭 맨프레드 메이저리그 커미셔너는 19일(이하 한국시각) 뉴욕 커미셔너사무국에서 구단주 미팅을 마친 뒤 현지 매체들과 인터뷰를 갖고 "구단주들은 샐러리 캡이 담긴 합의안을 원한다. 30개 구단 모두가 우리가 제시한 수정안을 만장일치로 지지하고 있다. 구단주들이 연봉 상한선과 하한선(cap and floor)이 포함되지 않은 합의안을 승인하는 일은 상상할 수 없다"고 밝혔다.

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샐러리 캡을 반드시 도입하겠다고 다시 한번 천명한 것이다. MLB는 지난 5월 하한선을 담은 샐러리 캡 안을 선수노조에 제시했다. 당시 상한선은 2억4530만달러, 하한선은 1억7120만달러였다.

그러다 지난 4일 MLB는 상한선과 하한선을 각각 2억5820만달러, 1억8020만달러로 높이고, 시행 시기를 2028년으로 늦춘다는 수정안을 선수노조에 제시했다. 하지만 선수노조는 샐러리 캡 도입 자체를 반대한다는 입장이다.

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이어 맨프레드는 "타협의 여지는 충분히 있지만, 절대 양보할 수 없는 한 가지가 있다. 이는 대다수 팬들의 목소리를 반영한 사안"이라며 "팬들은 샐러리 캡을 원하고 있다. 전력 불균형 문제는 매우 심각하며 반드시 해결해야 한다. 협상이 어렵다는 이유만으로 피할 수 있는 문제가 아니다"라고 강조했다.

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롭 맨프레드 메이저리그 커미셔너. AP연합뉴스

맨프레드의 인터뷰 직후 선수노조도 즉각 반응했다.

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브루스 마이어 선수노조위원장 대행은 "MLB가 협상에 진지하게 임하고 있지 않다는 점은 그들의 태도에서 분명히 드러난다"며 "그들은 선수 전체의 보상 규모를 대폭 축소하고 '완전 보장 계약'과 같은 선수들의 기본 권리마저 박탈하는 급진적인 제도 변화를 전제로 하지 않는 한 협상하지 않겠다고 고집하고 있다"고 했다.

그러면서 "구단주들이 이러한 제도를 밀어붙이는 진짜 의도에 대해 착각해서는 안 된다. 그들은 선수들의 연봉을 인위적으로 억제함으로써 더 많은 수익을 올리고 구단 가치를 높이려는 것"이라고 주장했다.

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MLB는 샐러리 캡 도입을 강력하게 주장하는 반면 선수노조는 그 자체를 반대하기 때문에 합의가 이뤄지기는 불가능하다고 봐야 한다.

현 CBA가 만료되는 12월 2일 오후 1시59분, 구단주들의 락아웃이 확실시되는 이유다.

메이저리그가 파국 위기에 빠져들고 있다. AP연합뉴스

맨프레드는 "락아웃 결정은 가능한 한 마지막 순간에 내릴 것"이라며 "우리의 계획은 분명하다. 선수노조가 제시한 핵심 사항들을 계속 검토할 것이며 그들의 불만을 해소하기 위해 샐러리 캡 상한선과 하한선도 수정할 준비도 돼 있다"며 했다.

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그러면서 "우리는 팬들에게 유익하고 선수들에게 공정한 합의에 도달하기 위해 협상을 성실하게 이어갈 것"이라고 덧붙였다. 락아웃이라는 최악의 상황은 막아보겠다는 의지로 풀이된다.

맨프레드는 선수노조에도 적극적인 협상을 주문했다. 그는 "선수노조는 우리의 제안이 진지한 것임을 깨달아야 할 때"라며 "우리의 제안을 토씨 하나 빠트리지 않고 받아들여야 한다는 뜻이 아니다. 다만 이번 제안을 검토하고 타협점을 찾으려는 노력이 필요하다는 것"이라고 촉구했다.

만약 5년 전처럼 락아웃이 단행된다면 모든 FA 및 트레이드 시장은 가동을 멈춘다.

이에 대해 폭스뉴스는 '락아웃은 확실시되고 있으며, 구단주들은 선수들의 구단 시설 출입 및 구단 관계자와의 접촉을 제한하고 구단 웹사이트나 경기장에서 선수들에 대한 모든 언급을 삭제하는 방안을 택할 것'이며 '참으로 비겁한 사업 방식'이라고 구단주들을 직격했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com