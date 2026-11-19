사진=김용 기자

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[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "타카다가 선발로 갈 겁니다."

두산 베어스 김원형 감독은 일본 미야자키 마무리 캠프에서 내년 선발진 구상을 거의 끝마친 상태다.

두산은 외국인 선수 2명에 곽빈, 최민석 토종 원투펀치가 건재하다. 올해는 5선발로 최승용이 던졌는데, 최다패 투수가 되고 말았다.

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최승용도 선발로 준비는 한다. 하지만 선발은 많으면 많을수록 좋다. 그래서 생각한 게 아시아쿼터 타카다의 선발 전환이다.

타카다는 올시즌 도중 타무라 대체로 두산에 입단했다. 그 때도 선발 요원이라고 데려왔는데, 결과가 좋지 않았다. 2군에서 준비를 하고, 팀 사정상 1군 복귀 후 불펜으로 던졌는데 이게 웬일. 너무 좋았다. 단숨에 필승조 한 자리를 차지했다. 그리고 재계약으로 연결됐다.

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김 감독은 타카다가 KBO리그에 적응했고, 가진 구위 자체가 훌륭하기에 선발로 전환해도 성공 가능성이 있다고 봤다. 타카다가 5선발로 안착해준다면, 안그래도 강한 두산 선발진은 더 막강해질 수 있다.

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사진=김용 기자

문제는 타카다의 빈 자리를 누가 메우냐는 것. 두산은 좌완 투수가 부족하다. 이병헌이 있지만, 그도 기복이 있다.

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하지만 미야자키에서 희망을 얘기하고 있다. 2년차 최주형이 무럭무럭 성장하고 있어서다. 마무리 캠프인데 불펜 피칭에서 힘이 넘친다. 작은 체구지만, 약간 뒤에서 숨어나오는 독특한 투구폼에 공까지 강하고 빠르니 타자들이 치기 쉽지 않은 유형이다.

김 감독도 최주형 얘기가 나오자 "좋다"는 한 마디로 모든 걸 표현했다. 하지만 조언도 잊지 않았다. 김 감독은 "최주형은 너무 완벽하게 던지려 한다. 코너워크를 한다고 하는데, 일단 스트라이크 존 안에 넣는 게 중요하다. 맞으면서 커야하는 데, 너무 안 맞으려고 해도 안 된다. 존 안에 더 자신있게 던졌으면 한다. 충분히 이겨낼 힘을 갖고 있다"고 격려했다.

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김 감독은 최주형이 던질 때 "디아즈(삼성)를 상대하는 거다. 긴장 되느냐"고 한 뒤 그가 몸쪽 공을 완벽하게 던지자 "디아즈 방망이 부러졌다"며 힘차게 파이팅을 외쳐줬다.

미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com