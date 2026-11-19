태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]다음달 2일(이하 한국시각) 메이저리그 락아웃이 예고되는 가운데 '스쿠벌 쟁탈전'이 2파전으로 흐르는 분위기다.

뉴욕 메츠와 토론토 블루제이스가 FA 역사상 최고의 투수로 평가받는 태릭 스쿠벌을 영입할 유력한 후보로 떠오르고 있다.

스쿠벌은 지난 17일 메츠 구단 수뇌부를 만난데 이어 18일에는 LA 다저스와 토론토, 19일엔 샌디에이고 파드리스를 LA로 불러 협상을 벌인 것으로 전해졌다. 이 가운데 메츠와 토론토가 가장 만족할 만한 조건을 제시한 것으로 보인다는 것이 현지 유력 매체들의 보도내용이다.

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뉴욕포스트 칼럼니스트 존 헤이먼이 '메츠와 스쿠벌 간 얘기는 잘 진행됐다'고 첫 보도하자, ESPN 제프 파산 기자가 '메츠는 스쿠벌과의 미팅 후 깊은 인상을 받았고, 이로써 메츠가 가장 유력한 행선지 후보라는 입지를 더욱 굳혔다'고 전했다.

데이비드 스턴스 뉴욕 메츠 야구 부문 사장. AFP연합뉴스

로스 앳킨스 토론토 블루제이스 단장. AP연합뉴스

그러면서도 파산 기자는 '메츠의 독주라고 단정지을 순 없다. (최근 3년 동안)오타니 쇼헤이, 후안 소토, 카일 터커를 데려오지 못해 들러리 신세를 면치 못했던 토론토를 결코 배제해서는 안된다'며 '토론토는 충분한 자금을 확보하고 있으며 스쿠벌과 딜런 시즈를 앞세워 최강의 로테이션을 구축하고 싶어한다. 또한 선수들 사이에서 토론토라는 도시와 구단에 대한 평판이 좋다는 점 또한 큰 강점'이라고 평가했다.

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무엇보다 스쿠벌이 지난 8월 초부터 포스트시즌까지 4개월 간 몸담은 뒤 만족감을 표시한 원소속팀 다저스가 한발짝 물러난 모양새라 메츠와 토론토가 주목받는 것이다.

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다저스는 초장기 계약은 하지 않다는 입장인 것으로 알려졌다. 초장기란 보통 8년 이상을 의미한다. 다저스로서는 과도한 사치세 부담을 줄이면서 샐러리 캡 도입에 대비해야 하고, 오타니와 야마모토 요시노부, 윌 스미스, 터커, 블레이크 스넬 등 2028년 이후까지 계약돼 있는 고연봉 선수가 많다. 게다가 구단주인 마크 월터가 자신의 기업체들에 대한 불법 내부 거래 및 탈세 의혹을 받고 있어 유동성에 문제가 발생할 수 있다는 전망도 나오는 상황이다.

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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다저스는 지난 겨울 터커와 맺은 4년 2억4000만달러와 같은 단기-고연봉 방식을 스쿠벌에도 적용하고 싶어한다. 예를 들면 계약기간 4년에 AAV 5000만달러, 총액 2억달러와 같은 것이다.

그러나 스쿠벌이 이를 받아들이기는 어렵다는 의견이 지배적이다. 1996년 11월생인 스쿠벌은 31세부터 계약을 적용받는다. 4년 계약을 하고 이후 또 대박을 터뜨리는 건 현실적으로 매우 어렵다. 30대 후반 또는 40세까지 안정적으로 선수생활을 이어가고 싶어한다는 얘기다.

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반면 메츠나 토론토는 스쿠벌이 원하는 조건을 모두 들어줄 공산이 크다. ESPN 버스터 올니 기자는 '스쿠벌 쟁탈전에 밝은 관계자들에 따르면 결국 입찰 경쟁은 메츠와 블루제이스간 대결이 될 것'이라고 전했다.

후안 소토. AP연합뉴스

스쿠벌의 최종 결정이 임박했다는 보도도 나온다. 파산 기자는 '역사상 투수 최고액 계약을 깨트릴 스쿠벌 계약이 곧 발표될 것'이라고 했다. 이에 대해 MLB네트워크 존 모로시 기자는 '당장은 아니다. 이번 주말까지는 아니다'고 했다.

역대 투수 최고액 계약은 다저스 야마모토 요시노부의 12년 3억2500만달러이고, AAV 최고 기록은 맥스 슈어저와 저스틴 벌랜더가 공동으로 갖고 있는 4333만달러다.

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메츠는 2년 전 FA 후안 소토와 북미 프로스포츠 사상 최고액인 15년 7억6500만달러에 계약한 바 있다. 이번에는 스쿠벌을 최고액 투수로 만들어줄 태세다. 순전히 돈 싸움으로 흐를 경우 토론토가 메츠를 이길 수 있을지는 매우 불투명하다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com