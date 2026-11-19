사진=김용 기자

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[미야자키(일본)=김용 기자] "1년 지나면 전광판 숫자는 다시 0으로 돌아가니까요."

'제2의 이정후' 평가를 받던 초대형 유망주. 정말 많이 성숙해진 느낌이다. 그래서 내년도 잘 할 것 같은 느낌이 든다.

두산 베어스는 올시즌 짧은 가을야구로 아쉬움을 남겼지만, 수확한 것들도 많다. 특히 주전 좌익수를 찾은 게 크다. 시즌 전 스프링캠프에서 5명이 넘는 선수가 주전 좌익수 자리를 놓고 경쟁했다. 최종 승자는 김민석이 됐다.

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김민석은 올시즌 135경기를 뛰며 타율 3할1푼 57타점을 기록했다. 풀타임 3할 타자가 됐다. 이제 두산 타선에서 빠질 수 없는 선수가 됐다. 그 기세를 몰아 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 국가대표에도 선발됐다. 인생 첫 대표팀 합류라는 값진 경험을 마치고, 내년 시즌 준비를 위해 곧바로 일본 미야자키 마무리 캠프로 넘어왔다.

미야자키에서 만난 김민석은 "처음 대표팀 유니폼을 입었는데, 정말 종은 경험이었다. 항상 적으로 상대하던 형들과 한 팀에서 뛰니 많은 걸 배우고, 재미도 있었다. 야구 잘하는 형들의 루틴, 훈련법 등을 보니 나도 적용해볼 수 있겠다는 생각을 했다"고 말했다.

12일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기. 7회말 두산 김민석이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.12/

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김민석은 올해 일취월장한 기량을 선보였지만, 아쉽게도 아이치-나고야 아시안게임 대표팀에는 선발되지 않았었다. 두산은 곽빈, 최민석, 박준순으로 3명 엔트리를 채웠다. 김민석은 이에 대해 "그건 하늘에서 정해주시는 거였다. 내가 통제할 수 없는 걸 가지고 스트레스를 받지 않으려 노력했다"고 담담히 말했다.

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김민석은 올시즌을 돌이키며 "코치님들의 도움을 많이 받았다. 내 스스로도 야구를 대하는 마인드가 성숙해졌다고 느낀다. 연습도 정말 열심히 했다"며 "기술적으로 타격 매커니즘을 바꾼 게 컸다. 전에는 나와 맞지 않는 타격을 고집하며 쳤다. 이진영 코치님을 믿었고, 코치님도 나를 믿어주셨다. 그 시너지 효과가 좋게 나온 것 같다"고 설명했다.

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내년 시즌이 기대될 수밖에 없다. 김민석은 "올해 가장 좋은 성적을 냈다. 작년 이맘때 즈음, 그리고 스프링 캠프에서 어떻게 준비했는지 생각하며 올해도 더 나은 시즌을 위해 준비할 것이다. 배팅 훈련량을 많이 가져가고, 좋았던 느낌을 계속 유지하겠다"고 강조했다. 이어 "1년 지나면 전광판 숫자는 다시 0으로 돌아간다. 올시즌 전처럼 똑같이 경쟁한다는 생각으로 준비할 것"이라고 외쳤다.

미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com