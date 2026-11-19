신시내티 레즈 유격수 엘리 델라크루즈가 또다시 트레이드설에 등장했다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]올해 LA 다저스에서 가장 실망스러운 시즌을 보낸 야수를 꼽으라면 무키 베츠라고 할 수 있다.

123경기에 출전해 타율 0.257(478타수 123안타), 23홈런, 69타점, 71득점, OPS 0.780을 마크했다. 30세를 넘긴 2023년 이후 하락세가 이어져 그는 생산성 높은 타자에서 몸값 대비 효율성이 떨어지는 선수로 이미지가 추락했다.

bWAR 3.8은 단축시즌인 2020년을 제외하면 풀타임 첫 시즌있던 2015년 이후 최저치다. 공교롭게도 포지션을 우익수에서 내야수로 옮긴 2023년 이후 방망이 솜씨가 망가지기 시작했다. 처음으로 풀타임 유격수로 뛴 작년에는 OPS가 0.732로 바닥을 찍었고, 올해는 WAR이 '커리어 로(low)'다.

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이 때문에 베츠의 포지션을 2루수로 옮겨야 한다는 주장이 제기되고 있다. 2032년까지 앞으로 6년 동안 연평균 3540만달러의 연봉을 받는 선수로부터 가치를 제대로 뽑아내려면 수비 부담을 덜어줘야 한다는 것이다. 유격수보다는 2루수가 좀더 타격에 집중하는데 도움이 될 수 있다.

LA 다저스 유격수 무키 베츠. AP연합뉴스

그렇다면 누가 유격수를 보느냐인데, 팀내 유틸리티인 김혜성에게 맡길 일은 없을테고 유격수 경험이 있는 토미 에드먼을 쓸 수는 있을 것이다. 그러나 다저스라면 외부 영입을 선택하게 돼 있다.

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이런 가운데 주목받는 유격수가 신시내티 레즈 간판타자인 엘리 델라크루즈다. 크루즈를 데려와 유격수로 쓰고, 베츠를 2루로 옮긴 뒤 에드먼을 유틸리티로 활용함으로써 공수 레벨을 모두 업그레이드할 수 있다다는 시나리오다.

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현지 매체 스포츠일러스트레이티드(SI)는 19일(한국시각) 이같은 전력 강화 방안을 제시하며 '베츠가 뛰어난 유격수 수비를 펼치긴 했지만, 델라크루즈가 합류해 2루수로 옮긴다면 신체 부담을 줄여 다시 엘리트 타자로 부활하는데 도움이 될 것'이라고 주장했다.

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델라크루즈는 올해 143경기에 나가 타율 0.283(559타수 158안타), 30홈런, 79타점, 99득점, 30도루, 72볼넷, OPS 0.880, bWAR 5.5를 올리며 커리어 하이를 나타냈다. 특히 생애 처음으로 30홈런-30도루를 달성하며 본격적인 호타준족 시기로 들어섰다는 평가를 받고 있다.

그는 수비력도 정상급이다. 올해 수비득점가치(FRV)가 +5로 유격수 14위, 평균이상아웃지수(OAA)는 +7로 13위다.

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엘리 델라크루즈는 올해 생애 첫 30홈런-30도루를 달성했다. AFP연합뉴스

그가 합류한다면 다저스 타선은 리드오프 오타니 쇼헤이, 2번 델라크루즈, 3번 베츠, 4번 프레디 프리먼, 5번 카일 터커, 6번 윌 스미스로 이어지는, 상대에게 더욱 공포스러운 라인업으로 변모하게 된다.

물론 델라크루즈를 데려오기 위해서는 다저스가 엄청난 대가를 지불해야 한다. 풍부한 팜 자원을 활용할 수밖에 없고, 즉시 전력감 선발투수와 김혜성을 묶어 트레이드 카드로 삼을 수도 있을 것이다.

그런데 델라크루즈는 2025년 신시내티의 연장계약 제안을 거절한 바 있다. 지난 1월 MLB.com은 '작년 스프링캠프에서 신시내티는 구단 역사상 최대 규모의 계약을 델라크루즈에 제시했지만 거부당했다'고 보도했다. 신시내티 역사상 최고액 딜은 2012년 4월 조이 보토와 맺은 10년 2억2500만달러(약 2993억원)짜리 연장계약이다.

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닉 크롤 신시내티 야구부문 사장은 당시 "작년 봄에 그에게 건넨 제안은 우리 구단 역사상 최고액 수준이었다. 거절을 당한 뒤 더 이상 계약 관련 얘기는 오가지 않았다"고 했다.

델라크루즈는 2029년 말 FA 자격을 얻고, 이번 겨울 첫 연봉조정 자격을 행사한다. 지금과 같은 기량을 이어간다면 그의 몸값은 스몰 마켓 구단인 신시내티가 감당하기 어렵다. 지금이 아니라도 자연스럽게 트레이드가 논의될 수밖에 없다. 그 파트너가 다저스라면 그 시기는 더욱 빨라질 수 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com