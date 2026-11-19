미야자키(일본)=한동훈 기자

사진제공=롯데자이언츠

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] "내가 칭찬을 받았구나 하면서 몇 발 더 뛰게 되고.."

롯데 자이언츠 외야수 김동혁이 이번 마무리캠프 성과에 크게 만족했다. 특히 이동욱 신임 감독이 선수들을 적극적으로 칭찬하면서 사기가 상당히 높아졌다고 고마워했다.

김동혁은 2027년 롯데가 반등하기 위해 반드시 잠재력을 터뜨려야 하는 자원이다. 롯데는 중견수가 가장 개선이 시급한 자리로 평가된다. 황성빈을 필두로 장두성 김동혁이 중견수 후보군이다.

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김동혁의 숙제는 공격력이다. 수비력은 중견수는 물론 외야 전 포지션을 막힘없이 소화할 정도로 검증이 끝났다. 11월 마무리캠프에서도 김동혁은 타격 훈련에 올인했다.

롯데는 김동혁을 장두성과 함께 지바 롯데 훈련에 파견했다. 둘은 10월 30일부터 11월 15일까지 일본 유학을 다녀온 뒤 16일 롯데 미야자키 캠프로 합류했다.

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미야자키에서 만난 김동혁은 일본 야구를 정말 배워보고 싶었다. 이번에 구단이 좋은 기회를 줬다. 일본 선수들 방망이를 어떻게 치는지 유심히 지켜봤다. 타격 코치님은 물론 선수들에게 먼저 다가가서 물어보고 나에게 맞는 것들을 정립해서 돌아왔다"고 설명했다.

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제일 크게 느낀 점은 훈련 강도다. 일본 선수들은 연습 스윙 조차도 완급 조절 없이 풀파워로 돌린다는 것이다.

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김동혁은 "모든 타구를 다 100%로 친다. 선수들이나 코치님들이 다 똑같이 입을 모았다. 그렇게 습관을 들여야 실전에 가서 일본 1군 투수들이 던지는 공에 대응할 수 있다고 이야기를 하더라"고 혀를 내둘렀다.

김동혁은 크게 반성했다. 김동혁은 "티배팅을 칠 때부터 모든 선수들이 다 100% 기합을 넣어서 친다. 연습부터 이렇게 해야 스윙 스피드가 늘어난다고 했다. 나는 여태 그렇게 하지 않았다. 힘들면 가볍게 완급을 조절했다. 자기 타협을 없애기로 했다. 많이 배우고 많이 반성했다"고 털어놨다.

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짧은 시간이지만 성과는 분명했다. 여러 측정 데이터가 유의미하게 향상됐다.

김동혁은 "타구스피드, 배트스피드 그리고 아치 앞이 길어졌다는 기록 등 전보다 다 좋아졌다. 제가 허투루 다녀오지 않았구나 싶었다. 제가 매년 주전으로 올라서고 싶다고 말은 했는데 과연 그만큼 노력을 했느냐 반문하면 아니라는 생각이 든다. 이번에는 진짜 많이 배워와서 내년만큼은 이제 할 수 있다는 마음이 생겼다. 부딪혀보고 싶다"고 자신감도 내비쳤다.

사진제공=롯데자이언츠

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이동욱 감독 체제의 분위기도 최고다.

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김동혁은 "이렇게 열정적으로 가르쳐 주신 감독님을 프로에서 처음 봤다. 정말 사소한 거에 박수를 쳐주시고 칭찬을 해주신다. 더 의욕이 생기고 더 하게 된다. 내가 칭찬을 이렇게 받았구나 싶어서 몇 발 더 뛴다. 또 칭찬받고 싶어서 더 열심히 하게 되는 분위기도 생겼다"고 기뻐했다.

이어서 "우리 선수들이 칭찬이 익숙하지가 않다. 칭찬 한 번 받을 때마다 분위기가 더 좋아지고 또 더 해서 칭찬받아야 되겠다는 모습이 늘어났다. 이렇게 나아가다 보면 더 좋은 플레이가 나올 것 같고 너무 좋아질 것 같다는 생각이 든다"고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com