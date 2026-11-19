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'KBO리그 최고 치어리더를 가리자.'

스포츠연예매체 OSEN은 연말을 맞아 야구를 비롯한 스포츠 팬들이 참여하는 '2026 팔색미인 치어리더 스타 대상' 시상 이벤트를 개최한다고 18일 밝혔다.

화장품 회사 ㈜팔색미인(상품명 PALME)의 협찬을 받아 올 시즌 한국프로야구 KBO리그에서 활동한 10개 구단 치어리더 50명을 대상으로 100% 팬 투표를 통해 최고의 치어리더를 뽑는다.

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투표는 오는 12월 11일부터 30일까지 20일간 진행될 예정이다. OSEN 홈페이지 치어리더 섹션에서 각 구단이 5명씩 추천한 총 50명의 프로필을 비롯해 올 시즌 활동한 사진과 동영상(숏폼)을 살펴본 후 투표 링크(팔색미인 홈페이지)를 통해 로그인한다. 1일 1회(중복투표 안됨), 1인이 3명의 치어리더까지 투표할 수 있다. 투표에 참여한 팬들 중 20명을 선정해 팔색미인 화장품을 경품으로 제공한다.

투표 결과는 12월 31일 발표되며 시상식은 2027년 1월 중순 개최할 계획이다. 팬 투표에서 1위를 차지한 치어리더에게는 대상 상금으로 500만원과 팔색미인 화장품이 부상으로 제공된다. 2위는 상금 300만원, 3위는 상금 200만원이다.

박선양(왼쪽) OSEN 마케팅 대표와 유재웅 ㈜팔색미인 대표이사가 업무협약식을 하고 있다. /사진=OSEN

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주최 측은 "치어리더는 이제 한국프로야구에서는 빼놓을 수 없는 존재가 됐다. 한국 야구만의 '응원문화'를 창출하며 프로야구가 '1000만 관중 시대'를 여는 데 크게 기여한 콘텐츠이기도 하다"며 "뜨거운 한여름에도 쉬지 않고 뛰며 열렬히 야구팬들의 응원을 주도한 치어리더들에 대한 보상으로 팔색미인과 OSEN이 이번 행사를 기획했다. 그동안 선수, 야구관계자 들을 대상으로 한 시상은 많았지만 치어리더가 주인공이 되는 시상은 처음이기에 의미가 크다"고 밝혔다.

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유재웅 ㈜팔색미인 대표이사는 "이번 행사 협찬을 계기로 한국 프로야구의 활기찬 치어리더 문화에 일조하며 팔색미인도 'K-뷰티'의 한 축으로 자리잡고자 한다"며 "또한 뛰어난 미모와 매력을 겸비한 한국 치어리더의 위상을 한 단계 더 끌어올리는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.

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한편 2027시즌에는 1월부터 프로농구, 프로배구에서 활동하고 있는 치어리더들까지 추가하며 '월별 팔색미인 치어리더 스타'를 선정한다. 월별 치어리더 스타 1위에게도 상금과 부상이 수여될 예정이다.