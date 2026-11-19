19일 잠실구장에서 열린 두산과 NC의 경기. 두사 오명진이 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.19/

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[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] 오명진은 왜 3루 연습을 하고 있을까.

두산 베어스의 일본 미야자키 캠프. 눈에 띄는 점 하나가 있다. 오명진이 3루수 수비 연습을 하고 있는 것이다.

오명진은 2025 시즌 이승엽 감독, 조성환 감독대행의 눈에 들어 107경기를 뛰며 타율 2할6푼3리 4홈런 41타점을 기록했다. 방망이에 공을 맞히는 자질은 으뜸이라는 평가 속, 그렇게 오명진의 1군 내 입지가 넓어지는 듯 했다. 당시 야수 고과 2위로 연봉도 3100만원에서 1억1200만원으로 수직 상승했다. 한 시즌 활약으로 억대 연봉자가 된 것이다.

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그의 주 포지션은 2루. 올시즌 김원형 감독 체제에서도 주전이 유력해 보였다. 하지만 예상치 못한 상황이 발생했다. 2년차 박준순이 엄청난 타격 성장세를 보이며 2루 자리를 꿰차버린 것.

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 7회말 무사 2루 오명진이 문현빈의 강습타구를 막지 못하며 아쉬워하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

2루 경쟁에서 사실상 밀린 오명진은 박준순이 부상을 당했을 때 2루로 들어가고, 아니면 강승호와 번갈아 1루에서 뛰었다. 코칭스태프도 그의 타격 재능이 아까워 기회를 주고자 했지만 1루는 아무래도 장타력이 필요하니 고정 멤버가 되기는 힘들었다.

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그렇게 시즌이 끝났다. 77경기 162타석밖에 소화하지 못했다. 그런 가운데 갑자기 3루 수비 훈련을 하고 있다니 이유가 궁금하지 않을 수 없다.

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박준순을 인정하고, 살기 위해 3루를 선택한 것일까. 3루에는 올시즌을 앞두고 유격수에서 포지션을 전향한 안재석이 있다. 안재석도 올시즌 일취월장해 내년 시즌 주전이 유력하다. 여기에 초대형 신인 김지우도 3루수다. 3루도 결코 만만한 포지션이 아니다.

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오명진이 3루를 쉽게 본 선택은 절대 아니다. 손시헌 QC 코치, 손지환 수비 코치 등의 추천이 있었다. 오명진을 한 포지션에 둘 수 없다면, 멀티 포지션을 소화하게 해 타석에 나갈 기회를 더 만들기 위함이다.

3루 수비를 못한다면 무리수겠지만, 매우 안정적으로 소화한다는 게 코칭스태프 평가. 안재석이 수비에서 흔들리는 부분이 있으니, 경기 중후반 대수비로 나가 수비도 소화하며 한두타석도 허투로 날리지 않을 카드가 될 수 있다.

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미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com