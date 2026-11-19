8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 5차전. 삼성이 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다. 한국시리즈 MVP 구자욱이 맥주 세례를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.08/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. KIA 중견수 김호령이 타구를 처리하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 관심은 있다. 그러나 '무조건 사겠다'는 아니다.

롯데 자이언츠가 이번 FA 시장을 어떻게 보낼지 관심이 집중된다.

두 가지는 확실하다. 필요하면 영입할 수 있다. 단, '엥?' 소리가 날 정도로 터무니없는 금액까지 감수할 마음은 없다.

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롯데가 데려올 법한 선수는 비교적 명확하다. 먼저 누구나 원하는 구자욱, 그리고 중견수다. 내야 유틸리티나 구원투수 및 백업포수도 보강하면 좋다.

구자욱을 잡으려면 '연간 50억원'을 쏟아야 한다는 소문이 퍼졌다. 적어도 원 소속팀 삼성 라이온즈 보다 15억원 이상 써야 한다. 두산 베어스와 SSG 랜더스가 선전포고 수준으로 영입전에 뛰어들었다. 시작 금액이 연간 30억원으로 추측되며 경쟁이 붙으면 연간 50억원도 허황된 금액이 아니다.

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중견수 후보로는 김호령이 자주 거론된다. 김호령 측이 원 소속팀 KIA 타이거즈의 제안을 두 차례 거절했다고 야구계에 알려졌다. 김호령 측이 4년 50억원 규모를 원하는 것이 아니냐는 추측이 설득력을 얻고 있는 분위기다.

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롯데는 포지션을 잘 잡아야 한다. 외부 FA의 성격은 둘로 구분 가능하다. 올인 아니면 가성비다.

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최소 4년 이상 이 선수가 해당 포지션 주전이 확실하다고 판단하거나, 우승을 위한 마지막 조각이라면 올인이다. 가격 경쟁이 붙어도 거품을 끼워서라도 잡으면 이득이다.

뎁스 강화 혹은 1년 2년 기용 목적이라면 현실적으로 계산해야 한다. 가치를 냉정하게 판단해서 투자 비용을 합리적으로 책정해야 실패 확률이 적다.

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 4차전. 7회말 1사 1루 구자욱이 1타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.07/

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. KIA 김호령이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

추가 1승 2승 정도의 상승 전력에 너무 큰 돈을 쓰면 장기적으로 손해다. 겹치는 포지션에 육성이 정체되거나 이듬해 정작 '올인'이 필요할 때 걸림돌이 될 수도 있다.

물론 베스트 시나리오는 합리적인 가격에 합리적인 선수를 영입하는 것이다. '최고점 매수'를 불사하기 보다는 시장 상황을 조금 더 관망해도 좋아 보인다. 과열 양상이 진정될 시점에 진입해도 좋다. 끝까지 거품 경쟁이라면 차라리 다음 시즌을 기약하는 것도 차선책은 될 수 있을 것이다.

롯데 입장에서는 너무나도 까다로운 시장이다. 하위권 탈출이 절실하다. 그런데 당장 우승 전력은 어렵다.

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비싸게 사면 비싸게 샀다고, 안 사면 안 샀다고 비난을 받을 수밖에 없다. 올해만큼은 '안 사는 것' 또한 큰 결단인 상황이다.

다만 여기서 어떠한 묘수를 꺼낼 수 있다면 어떨까. 이택근 단장이 '초보' 꼬리표를 단번에 날려버릴 기회이기도 하다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com