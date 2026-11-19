LA 다저스가 테오스카 에르난데스를 트레이드 시장에 내놓은 것으로 전해졌다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]이번 오프시즌 들어 첫 대형 트레이드가 성사됐다.

시애틀 매리너스와 캔자스시티 로열스가 19일(한국시각) 선수 3명씩을 주고받는 대형 트레이드를 단행했다.

캔자스시티 3루수 마이켈 가르시아, 우완 제임스 맥아더와 마이너리그 유망주 우완 LP 랑게빈이 시애틀로 갔고, 시애틀 우완 브라이스 밀러와 좌완 호세 페러, 우완 로간 에반스가 캔자스시티 유니폼을 입게 됐다.

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이 트레이드의 핵심 선수는 가르시아다. 그는 작년 12월 캔자스시티와 5년 5750만달러에 연장계약을 했지만, 이후 첫 시즌인 올해 왼손 근육과 왼쪽 햄스트링 부상을 잇달아 입으면서 82경기 출전에 그쳤다. 타율 0.268, 3홈런, 38타점, 40득점, OPS 0.715로 활약상이 미약했다. 그는 지난해 타율 0.286, 16홈런, 74타점, OPS 0.800에 골드글러브까지 수상하며 공수에서 최정상급 3루수로 우뚝 섰으나, 그 기세를 이어가지 못한 것이다.

이번 트레이드는 캔자스시티가 먼저 제안했다. 3루수가 필요한 시애틀에 "가르시아를 내줄테니 선발투수를 달라"고 한 뒤 지난 주 라스베이거스에서 열린 메이저리그 단장 미팅서 협상에 속도를 냈다.

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두팀 간 트레이드는 다음달 초 예상되는 락아웃을 앞두고 각 구단의 전력 보강 작업이 본격화하는 신호탄으로 여겨진다.

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캔자스시티 3루수 마이켈 가르시아가 시애틀로 트레이드됐다. AP연합뉴스

이와 관련해 MLB.com은 '올겨울 가장 주목받는 트레이드 후보, 포지션별 현황'이라는 제목의 코너에서 이번 오프시즌 트레이드 시장에 나올 것으로 예상되는 주요 선수들을 조명했다.

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콜로라도 포수 헌터 굿맨, 샌프란시스코 1루수 라파엘 데버스. 애리조나 2루수 케텔 마르테, LA 에인절스 유격수 잭 네토, 휴스턴 3루수 이삭 파레데스, 보스턴 외야수 재런 두랜, 클리블랜드 외야수 스티븐 콴, 미네소타 외야수 트레버 라나크, LA 다저스 지명타자 테오스카 에르난데스, 시애틀 우완 로간 길버트, 탬파베이 좌완 셰인 맥클라나한, 샌디에이고 마무리 메이슨 밀러 등 12명이 언급됐다.

이 가운데 테오스카가 시선을 끈다. 그는 2024년 1년 2350만달러에 FA 계약을 맺고 다저스로 이적했다. 그리고 그해 33홈런, 99타점, OPS 0.840, bWAR 4.1을 올리며 다저스의 정규시즌 및 월드시리즈 우승의 주역으로 활약했다.

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그러자 다저스는 다시 FA가 된 그와 3년 6600만달러에 장기계약을 맺었다. 하지만 테오스카는 작년과 올해 OPS 0.738-bWAR 1.5, OPS 0.759-bWAR 1.0을 각각 기록하며 급격한 하락세에 빠졌다.

다저스는 내년이면 35세가 되는 테오스카를 더이상 주전으로 쓰기 어렵다는 판단을 하고 트레이드 대상자로 분류한 것으로 알려졌다.

테오스카 에르난데스. AFP연합뉴스

MLB.com은 '오타니 쇼헤이가 다저스의 지명타자 자리를 확고히 차지하고 있고, 최고의 유망주인 호스웨이 더파울라가 주전으로 뛸 준비를 마친 것으로 보이는 상황에서 다저스는 계약 마지막 해를 앞둔 에르난데스를 트레이드 카드로 활용할 가능성이 있다'고 전했다.

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테오스카의 내년 연봉은 2217만만달러(약 295억원)이고, 2028년에는 1500만달러의 구단 옵션이 걸려 있다. 사실상 올해가 보장받은 계약의 마지막해라고 보면 된다.

MLB.com은 '다저스가 테오스카를 트레이드하려면 남은 연봉의 일부를 부담해야 할 것으로 보인다'면서 시장에서의 관심도를 중간으로 평가했다.

다저스가 테오스카를 트레이드하려는 가장 큰 목적은 역시 괴물 루키로 평가받는 더파울라를 주전 좌익수로 쓰기 위함이다. 이참에 테오스카를 내주고 내야진 또는 마운드 강화를 꾀한다는 방침인 것으로 전해졌다.

테오스카는 2024년 뉴욕 양키스와의 월드시리즈에서 2차전 결승 투런홈런, 5차전 동점 2타점 2루타를 치며 다저스의 영웅으로 자리매김했으나, 2년 만에 내쫓기는 신세가 됐다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com