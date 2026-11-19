출처=제이든 킴 SNS 캡쳐

AP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]전 LG 트윈스 선수인 김태민 피츠버그 스카우트(55)의 아들인 내야수 제이든 킴(20·한국명 김준석·피츠버그 파이리츠)이 한때 '햄버거 리그'로 불리던 미국 마이너리그의 확 달라진 처우에 관해 이야기했다.

피츠버그 산하 마이너리그 루키팀인 FCL 파이리츠 소속인 제이든은 19일 일본 매체 '디 앤서'와 인터뷰에서 "과거는 식사로 사과 하나만 달랑 제공되기도 했다는 이야기를 들은 적이 있다. 하지만 지금은 완전히 바뀌었다. 식사는 뷔페식으로 나오고, 음식 맛도 아주 훌륭하다. 일상생활에서 불편한 점은 전혀 없다"라고 말했다.

이어 "우버로 음식을 주문할 수 있고, 밖에 나가서 한식을 사먹을 수도 있다. 급여도 생각보다 괜찮은 편이고, 선수협회가 결성되면서 선수들에 대한 처우도 크게 개선됐다"라고 말했다. 마이너리거들은 2022년 마이너리그 선수협회가 결성되고, 메이저리그 사무국과 단체 협약을 체결한 이후 몇 년 사이에서 처우가 크게 개선됐다.

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과거 마이너리그는 핫도그와 같은 부식한 식사, 장거리 버스 이동으로 인한 육체적 피로 등으로 '햄버거 리그'라는 조롱 섞인 별명으로 불리었다. 현재 2인 1실을 사용하고 있다는 제이든은 "침대 크기도 더 커졌다"라고 했다.

제이든은 코로나19 팬데믹 시절인 2021년 호주로 넘어가 프로야구 선수의 꿈을 키웠다. 멜버른 근교 샌드링엄 클럽팀에서 두각을 드러낸 제이든은 2023년 말 피츠버그로부터 마이너리그 계약 제안을 받았다. 미국 대학 진학을 준비하던 상황에서 늘 그렇듯 기회는 예고 없이 찾아왔다. 그는 "구단에서 연락이 와서 5분 안에 결정하라고 하길래, 부모님과 통화 후 정신 없이 결정을 내렸다"며 웃었다.

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김 스카우터는 아들에게 계약금 액수를 알려주지 않았다. "계약금 같은 건 아예 없다고 생각하고 피츠버그로 가라고 했는데, 사실은 내가 정말로 야구를 하고 싶은지 확인해 보려는 시험이었던 셈"이라고 했다.

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출처=제이든 킴 SNS 캡쳐

마이너 계약을 맺었다고 곧바로 팀에서 뛸 수 있는 건 아니었다. 십 대 유망주였던 제이든은 2024년부터 2시즌 동안 도미니카 공화국에 있는 피츠버그 산하 아카데미인 루키 리그 팀에 배정됐다. "힘든 순간이 많았다. 4인 1실이었다. 음식 문제도 있었고, 팀 시설 밖으로 외출하는 것도 허용되지 않아 잠시라도 숨을 돌릴 방법이 없었다. 육체적인 피로보단 정신적으로 정말 힘들었다"라고 고백했다.

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당시 아카데미에 '외국인'은 제이든 포함 호주에서 온 두 명이 전부였다. "우리는 도미니카공화국 아카데미에서 한 시즌을 온전히 보낸 첫 외국인 선수들이었다. 문화, 언어, 음식까지 모든 것이 완전히 달랐기 때문에 우리 둘은 내내 서로에게 의지할 수밖에 없었다"라고 했다. 도미니카공화국인 모국어인 낯선 스페인어에도 적응해야 했다.

그런 환경에서 벗어나 메이저리그 도전을 이어가려면 성과를 입증해야 했다. 피지컬이 남다른 도미니카공화국 선수와 경쟁하는 건 쉽지 않았다. 동양인으로서 피지컬이나 파워에서 어느 정도 차이가 있다는 걸 느꼈다"며 "하지만 그것도 결국 변명일 뿐이라고 생각한다. 오타니는 동안이라도 압도적인 파워를 발휘할 수 있다는 걸 증명해 보였다. 나에겐 더 배우고 강해져야겠다는 큰 동기부여가 된다"라고 했다.

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이어 "반짝 활약을 펼치다가 기복이 심하게 나타나는 것보단, 꾸준한 경기력을 유지하는 것이 훨씬 중요하다. 애초에 야구는 70%가 실패하는 스포츠"라고 했다. 계속해서 "대학에 갔더라도 치열한 경쟁이나 압박감은 마찬가지였을 거다. 어차피 최종 목표는 프로니까. 조금이라도 빨리 그런 환경에 몸을 담고 적응해 나가는 편이 나았다고 생각한다. 내일 당장 방출될지도 모르는 세계지만, 그때로 돌아가 다시 선택해야 한다고 해도 나는 똑같이 프로 도전을 선택할 것"이라고 말했다.

한편, 김 스카우터는 호주 교포 출신으로 1990년대 LG 트윈스에서 뛰고 은퇴 후 20년 넘게 MLB 구단 아시아 스카우터로 활동 중이다. 미네소타 트윈스를 거쳐 2023년부터 피츠버그에 몸담고 있다. 제이든은 호주 국가대표팀으로 발탁돼 2026년 아시아프로야구챔피언십에 참가해 모국인 한국을 상대했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com