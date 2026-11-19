18일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 4회초 데이비슨이 우월 동점 솔로홈런을 치고 박찬혁의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.18/

8일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 무사 1,3루 데이비슨이 1타점 적시타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.08/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 역시 키움 히어로즈의 선택은 '마이웨이'였다. KBO리그의 정석으로 통하는 '외국인 투수 2명(2용투)' 체제 대신, 10개 구단 중 유일하게 '외국인 타자 2명(2용타)' 카드를 내년 개막부터 전면 가동한다.

키움은 19일 외국인 투수 라울 알칸타라(총액 110만 달러), 외국인 타자 맷 데이비슨(총액 110만 달러), 케스턴 히우라(총액 80만 달러) 등 기존 외인 3명 전원과 재계약했다고 발표했다. 동시에 후반기 부진에 발목 잡힌 기존 아시아쿼터 가나쿠보 유토를 대신해 일본프로야구(NPB) 베테랑 우완 후쿠타니 코지(35·연봉 20만 달러)를 새롭게 품었다.

4년 연속 최하위라는 뼈아픈 성적표를 받아 든 키움이 정공법 대신 또다시 '2용타'라는 파격 카드를 꺼내 든 배경에는, 마운드의 자신감과 타선의 냉혹한 현실이 교차하고 있다.

Advertisement

외국인 투수 한 자리를 타자에게 내주는 것은 어떤 구단에도 위험 부담이 크다. 상대 팀의 외국인 원투펀치와 맞붙어야 하는 로테이션 싸움에서 밀릴 경우 불펜 과부하로 직결되기 때문이다. 그럼에도 키움이 과감하게 2용타를 택할 수 있었던 가장 큰 근거는 바로 '안우진의 존재'다.

키움은 알칸타라와 안우진으로 이어지는 강력한 원투펀치를 보유하고 있다. 올 시즌 25경기에서 팀 내 최다인 155⅔이닝을 책임지며 9승9패 평균자책점 3.87을 기록한 알칸타라는 예방 차원의 오른쪽 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 마치고 내년 스프링캠프 정상 합류를 앞두고 있다. 여기에 리그 정상급 에이스 안우진이 버티고 있어, 구단 입장에서는 사실상 외국인 선발 2명을 보유한 것과 다름없는 효과를 기대할 수 있다.

Advertisement

국내 선발진의 두터운 유망주 뎁스도 계산에 깔려 있다. 프랜차이즈 투수 하영민과 비FA 다년계약을 맺어 허리를 받쳤고, 2024년 1라운더(전체 8순위) 전준표가 성장세를 보인 가운데 2026년 1라운더 박준현에 이어 역대 최고 계약금(16억 원)을 받은 특급 신인 하현승까지 가세했다. 향후 안우진의 해외 진출 가능성까지 대비해 젊은 국내 투수들에게 풀타임 선발 기회를 부여해야 하는 팀 기조와도 완벽히 맞아떨어진다.

Advertisement

18일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 히우라가 타격을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.18/

23일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA 타이거즈와 키움 히어로즈의 경기. 9회말 1사 만루 데이비슨이 2타점 적시타를 치고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.23/

여기에 새롭게 영입한 아시아쿼터 후쿠타니 코지가 마운드의 안전장치 역할을 맡는다. 2012년 NPB 신인드래프트 1라운드로 주니치 드래곤즈에 지명돼 니혼햄을 거치며 14시즌 통산 304경기(선발 53경기) 550이닝 28승 35패 38세이브 57홀드 평균자책점 4.04를 기록한 엘리트 베테랑이다. 평균 시속 140㎞ 후반대 직구와 포크볼, 슬라이더를 구사하며 선발과 불펜을 모두 소화할 수 있어, 외국인 투수 1명 체제의 변수를 메워줄 전천후 카드로 꼽힌다.

Advertisement

마운드에 여유가 생겼다면, 타선은 반대로 절박함이 작용했다. 외부 FA 대어를 영입하지 않는 이상 국내 타자들만으로는 드라마틱한 공격력 반등을 꾀하기 어렵다는 냉정한 진단이다.

실제 키움의 국내 야수진은 불확실성이 크다. 베테랑 서건창은 언제 에이징 커브가 본격화될지 장담하기 어렵고, 주전 유격수로 자리 잡은 권혁빈은 타격 면에서 더 큰 성장이 필요하다. 외야진 역시 박찬혁이 수비에서 약점을 노출했고, 원성준 이주형 임병욱 추재현 등은 아직 타격이 완전히 원숙한 궤도에 오르지 못했다. 올해 전역한 외야수 장재영에게 기대를 걸어볼 수 있으나, 어디까지나 기대감의 영역이다.

Advertisement

이런 상황에서 시즌 중반 합류해 팀 내 홈런 1·2위를 나란히 차지한 데이비슨과 히우라의 존재감은 절대적이었다. 데이비슨은 키움 합류 후 61경기에서 20홈런 타율 3할5리 OPS 0.982(전체 124경기 28홈런·리그 7위)를 폭격했고, 9월 이후 23경기에서는 무려 12홈런 타율 3할6푼6리 OPS 1.244를 기록했다. 같은 기간 히우라 역시 6홈런 타율 3할1푼1리 OPS 0.942로 뒤를 받치며 두 선수가 9월에만 18홈런을 합작했다.

새 외국인 타자를 물색하더라도 이들보다 확실한 성적을 낸다는 보장이 없는 시장 상황에서, 키움은 무리한 도박 대신 KBO리그 적응을 마친 검증된 '쌍포'와 동행하는 안전책을 택했다.

다만 키움의 계산기가 완벽하게 맞아떨어지기 위해서는 넘어야 할 두 개의 산이 분명하다. 먼저 히우라의 진짜 실력 검증이다. 내년 시즌에도 9월의 타격감을 유지하지 못한다면, '80만 달러 비용 절감'에만 치중했다는 비판을 피하기 어렵다. 둘째는 안우진의 완벽한 부활이다. 안우진이 예전의 리그 지배력을 되찾아야만 '2용타' 전술의 전제 조건이 성립한다.

Advertisement

후쿠타니 코지. 사진제공=키움 히어로즈

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 마운드에 오른 키움 안우진의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

고재완 기자 star77@sportschosun.com