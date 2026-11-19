AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 불과 3주 전 메이저리그(MLB) 2027시즌 계약에 합의했던 26세 우타 거포가 과감히 미국 무대를 뒤로하고 KBO리그행을 택했다. 볼티모어 오리올스의 전격 방출로 자유의 몸이 된 외야수 리스 힌즈(26)의 선택에 미국 현지 언론도 비상한 관심을 쏟고 있다. 리그 최저 연봉을 웃도는 메이저리그 계약까지 포기하고 한국으로 향하는 만큼, KBO 구단이 제시한 파격적인 조건과 '역수출 신화'에 대한 기대감이 맞물리며 스토브리그의 이목이 집중되고 있다.

볼티모어 구단은 18일(한국시각) 외야수 힌즈가 KBO리그 진출 기회를 모색할 수 있도록 방출을 단행했다고 발표했다. 불과 10월 말 볼티모어와 2027시즌 1년 메이저리그 스플릿 계약을 맺은 지 3주도 채 되지 않아 나온 이례적인 결별이다. 미국 매체 '라운드테이블 스포츠'는 MASN 스포츠의 보도를 인용해 "볼티모어가 40인 로스터를 36명까지 줄이며 전면 개편에 나선 가운데, 힌즈가 커리어 반등을 위해 해외 무대로 향한다"고 전했다.

연합뉴스

미국 현지 매체들이 가장 주목하는 대목은 힌즈가 '메이저리그 계약'을 스스로 내려놓고 한국행을 택한 배경이다.

Advertisement

'MLB 트레이드 루머스(MLBTR)'는 "볼티모어는 몇 주 전 힌즈와 2027시즌 MLB 최저 연봉보다 4,700달러(약 625만 원) 많은 78만 4700달러에 계약했다"며 "그럼에도 힌즈가 한국행을 택한 것은 KBO 구단으로부터 훨씬 더 나은 조건의 영입 제안을 받았고, 꾸준한 주전 출전 기회까지 보장받을 수 있기 때문으로 보인다"고 분석했다.

올해 메이저리그 최저 연봉은 78만 달러(약 10억 원)였으며, 내년 최저 연봉은 새 노사단체협약(CBA) 타결 전까지 미정인 상태다. 반면 KBO리그 신규 외국인 선수 연봉 상한액은 100만 달러(약 14억 원)다. 메이저리그 스플릿 계약이라는 불확실성 대신, KBO 최고 대우인 100만 달러에 근접한 보장 금액과 확실한 주전 자리를 택했을 가능성이 크다.

Advertisement

2019년 신인드래프트 2라운드 전체 49순위로 신시내티 레즈에 지명된 2000년생 우타자 힌즈는 1m90이 넘는 체격에서 뿜어져 나오는 파괴적인 장타력과 빠른 발을 겸비한 자원이다.

Advertisement

2024년 신시내티에서 데뷔하자마자 첫 6경기에서 홈런 5개(역대 두 번째)와 장타 9개(메이저리그 신기록)를 몰아치며 센세이션을 일으켰다. 데뷔 첫 8경기로 넓혀도 홈런 5개 포함 장타 10개를 터뜨렸다.

AP연합뉴스

Advertisement

하지만 높은 헛스윙 비율이라는 약점이 곧바로 노출되며 2024시즌 마지막 16경기에서 단 1개의 안타도 치지 못하고 급추락했다. 올해 역시 5월 신시내티에서 양도지명(DFA)된 뒤 마이애미 말린스를 거쳐 8월 3일 현금 트레이드로 볼티모어에 합류했으나, 3개 팀 합산 25경기 63타수 타율 1할4푼3리, OPS 0.433, 32삼진으로 고전했다.

반면 마이너리그에서는 통산 527경기 타율 2할5푼5리 100홈런 342타점 97도루, OPS 0.812를 작성하며 호타준족의 재능을 뽐냈다. 올해 트리플A 76경기에서도 타율 2할6푼3리, 15홈런, 14도루를 기록했다.

Advertisement

미국 현지 매체들은 힌즈의 KBO행을 '실패한 퇴장'이 아닌 '빅리그 복귀를 위한 전략적 도약'으로 평가하고 있다. 신시내티 전문 매체 '레드 리포터'는 "한국행이 힌즈의 메이저리그 커리어 끝을 의미하지 않는다"며 "에릭 페디와 에릭 테임즈, 벤 라이블리 등은 한국에서 기량을 갈고닦은 뒤 미국으로 돌아와 더 큰 성공을 거뒀다. 옛 2라운드 유망주가 한국에서 좋은 계약을 맺고 행운이 따르길 바란다"고 응원했다. 라운드테이블 스포츠 역시 "만 26세인 힌즈는 스윙을 가다듬고 잠재력을 완전히 폭발시킬 시간이 충분하다"고 내다봤다.

가장 유력한 행선지로는 SSG 랜더스가 꼽힌다. 기존 외국인 타자 기예르모 에레디아가 18일 자신의 SNS에 구단과의 결별을 암시하는 글을 올리면서 교체 기류가 뚜렷해졌다. SSG 구단 역시 힌즈 영입설에 대해 "후보 가운데 한 명"이라며 협상 가능성을 열어뒀다.

타자 친화적인 인천 SSG랜더스필드와 마이너리그 100홈런 거포의 만남은 상상만으로도 파괴적이다. 다만 메이저리그 통산 166타석에서 69삼진을 당했던 정교함의 한계와 KBO 특유의 집요한 변화구 승부를 어떻게 이겨내느냐가 성패의 열쇠다. 메이저리그 계약서를 접고 한국 무대에 뛰어든 26세 거포 힌즈가 '제2의 에릭 테임즈'로 거듭날 수 있을지 팬들의 시선이 쏠리고 있다.

Advertisement

AP연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com