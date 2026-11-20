사진제공=롯데자이언츠

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 중견수 라인을 강화하기 위해 총력을 기울였다. 이 프로젝트가 성공하기만 한다면 수십억 FA가 안 부러운 '대박'을 칠 수 있다.

롯데는 황성빈을 필두로 장두성 김동혁까지 중견수 자원이 풍부하다. 다만 다들 강점과 약점이 뚜렷하다. 일단 셋 모두 빠르다. 대신 황성빈은 수비, 장두성 김동혁은 공격력 개선이 필수다.

그래서 롯데는 외부 과외까지 맡겼다. 황성빈은 마무리캠프에서 수비 훈련에 올인했다. 장두성 김동혁은 일본프로야구 지바 롯데 마무리캠프에 파견했다. KBO리그 보다 한 수 위 투수들을 상대하는 일본 타자들의 노하우를 빨아들이고 돌아왔다. 장두성 김동혁은 10월 30일부터 11월 15일까지 지바 롯데에서 훈련한 뒤 16일 미야자키 롯데 마무리캠프로 이동하는 강행군을 견뎠다.

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장두성이 크게 배운 점은 오른손 사용법이다. 자신과 스타일이 비슷한 우투좌타 외야수 타카베 아키토와 많은 대화를 나눴다.

장두성은 "타카베 선수의 조언이 기억에 남는다. 저는 타격 때 손을 최대한 안 쓴다고 배웠다. 타카베는 손도 잘 써야 한다고 하더라. 좌투좌타는 왼손 감각이 좋으니까 왼손에 집중하면 되는데 우투좌타는 오른손이 더 세다. 리드하는 손에 집중해야 한다. 훈련을 하면서 더 만들어 가야 한다. 영상 찍어서 이성곤 코치님과 계속 소통하며 가다듬는 중"이라고 설명했다.

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김동혁도 크게 만족했다. 김동혁은 "워낙 어렸을 때부터 일본 야구에 관심이 많았다. 타격코치님을 비롯해 여러 일본 선수들에게 먼저 다가가서 물어봤다. 나에게 맞는 방법들을 정립해서 지금 연습 중인데 잘 되고 있는 것 같아서 기쁘다"고 설명했다.

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김동혁은 기술 보다 연습 태도 측면에서 느낀 점이 많았다. 김동혁은 "일본에서는 훈련 시에도 모든 스윙을 100%로 휘두른다. 연습도 완급 조절이 없더라. 방망이를 휘두를 때마다 다 기합을 넣고 치는 모습을 봤다. 그렇게 해야 스윙 스피드가 빨라지고 실전에서 타이밍을 맞출 수 있다고 했다. 나는 지금까지 그렇게 하지 않아서 반성했다"고 고백했다.

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하루빨리 발전해서 팀에 도움이 되고 싶은 마음 뿐이다.

장두성은 "저희가 잘했으면 중견수 이야기도 안 나왔을 것이다. 저희가 부족해서 그렇다. 주어진 상황에서 최선을 다하겠다. 기회가 온다면 당연히 놓치고 싶지 않은 게 선수 생각이다. 기회가 온다면 몸 바쳐서 한번 해보겠다"고 투지를 불태웠다. 김동혁은 "이번 기회를 통해 레벨업이 됐다고 느껴진다. 짧은 시간이지만 지바 롯데에서 많이 배웠다. 절대 잊지 않고 준비 잘하겠다. 2027년에는 이제 '잘할 것 같다'가 아닌 '잘했네' 소리 듣고 싶다. 물음표가 아닌 느낌표 선수가 되도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com