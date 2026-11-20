사진=김용 기자

Advertisement

Advertisement

[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] 두산에 김도영, 김호령 다 있다?

무슨 얘기일까.

두산 베어스의 일본 미야자키 캠프. 메이저리그 구단의 러브콜을 뿌리치고, 두산과 계약금 5억원에 계약한 특급 신인 김지우가 눈길을 끈다. 탄탄한 체격에 호쾌한 스윙, 그리고 깔끔한 3루 수비까지 KIA 타이거즈 슈퍼스타 김도영을 꼭 빼닮았다는 평가를 받고 있다.

Advertisement

그런데 이번 미야자키 캠프에는 KIA 타이거즈 출신 FA 김호령 닮은꼴 선수도 있다.

주인공은 신인드래프트 9라운드 지명을 받은 인하대 얼리 출신 외야수 이민준. 두산은 마무리 캠프 시작 전 신인 선수들을 경기도 이천 2군 캠프에 불러모았다. 여기서 눈에 띈 선수 투수 2명, 야수 2명을 미야자키로 보내기로 했다. 투수 1명이 부상을 당해 김지우, 이민준, 투수 정현우가 선배들과 훈련을 하는 기회를 잡았다.

Advertisement

지명 순위가 전부는 아니지만, 두산은 9라운드 지명 선수의 자질을 눈여겨봤다. 공-수-주 고루 잘하는 외야수라는 평가.

Advertisement

미야자키 캠프에서 만난 이민준은 "야구를 잘하는 형들과 같이해 주눅들기도 했지만, 많이 보고 많이 배우고 있다"며 "처음 올 때는 좋기보다 걱정이 됐는데, 같은 대구 상원고 출신 강태완 형(1년 선배), 남태웅(1년 후배)이 있어서 적응하는 데 도움이 됐다. 아마추어 시절 느끼지 못했던 부분을 훈련에서 느끼고 있다. 디테일에서 많은 차이가 난다"고 참가 소감을 밝혔다.

Advertisement

이민준은 자신을 소개해달라는 말에 "달리기 하나는 정말 자신있다"고 말했다. 김도영 선수보다 빠를 것 같느냐는 말에 "비슷할 것 같다"고 당차게 말했다.

또 수비 주포지션은 중견수. 타격도 중장거리 유형이라고 한다. 올해 대학 무대에서 타율 3할9푼 3홈런을 쳤다고.

Advertisement

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 김호령이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

이렇게 말하니 김호령과 매우 유사하다. 같은 대학 출신에 하위 라운드 지명, 그리고 발 빠르고 공-수 능력을 고루 갖춘 외야수다. 외형도 매우 비슷한 느낌을 준다.

이민준은 드래프트를 돌이키며 "고등학교 때는 몸이 정말 말랐다. 프로에 갈 준비가 안됐었던 것 같다"고 하면서 "대학에 진학해 열심히 운동했다. 내 이름이 호명되지 않아 조마조마하기도 했지만, 두산에서 지명해주시는 순간 너무 기뻤다"고 했다. 이어 "지우가 1라운드 지명 선수이긴 하지만, 프로에 들어오면 다 똑같은 신인이라고 생각한다. 지명 순위와 상관 없이 야구를 잘하면 1군에 갈 수 있다. 차근차근 많이 배워서 꼭 1군에 올라가고 싶다"고 강조했다.

이민준은 마지막으로 "이번 마무리 캠프에서는 기술도 중요하지만, 프로 의식과 멘탈을 배우고 싶다. 항상 부족하다고 생각하는 사람으로서, 절대 자만하지 않고 발전해나가는 모습을 보여드리고 싶다"고 했다.

Advertisement

마무리 캠프에 왔으니, 당연히 스프링 캠프에 가고 싶은 욕심도 생길 수밖에 없다. 김원형 감독, 코치들에게 자신을 어필해보라 하니 "야구장에서 정말 절실하다. 어느 자리든 써주시면 1인분 이상으로 꼭 보답하겠다"고 당차게 말했다.

미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com