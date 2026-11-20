4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 10회초 스기모토가 김지찬에 사구를 던진 뒤 사과하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 스기모토가 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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[스포츠조선 고재완 기자] KBO리그 출신으로 사상 최초로 일본프로야구(NPB) 신인드래프트(소프트뱅크 호크스 육성 3순위)를 통해 역수출 신화를 쓴 스기모토 코우키(26)의 포부는 당찼다.

일본 현지 매체들도 'KBO홀드왕' 출신 스기모토에 대한 관심이 높다. 일본의 스포츠전문지 '스포츠호치'는 "스기모토가 KT에 남았다면 연봉이 큰 폭으로 인상됐겠지만 자신의 꿈을 이루기 위해 소프트뱅크 입단을 결정했다"며 "수준 높은 일본 무대에서 선수 생활을 해보고 싶었다. 우선 조기 정식 선수 등록을 목표로 뛰겠다. 일본에서도 홀드왕을 차지할 수 있도록 노력하겠다"는 인터뷰를 실었다.

'닛칸스포츠'와의 인터뷰에서도 그는 "한국은 타자들의 수준이 굉장히 높다"며 73경기 등판에 따른 혹사 우려에 대해 "몸 상태는 전혀 문제없다"고 했다.

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하지만 냉정하게 따져본다면 그의 선택이 어떨지 판단하기는 섣부르다. 스기모토가 KBO리그에서 거머쥔 '25홀드(리그 1위)'라는 화려한 타이틀 이면에는 평균자책점(ERA) 5.90, 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.60이라는 뼈아픈 숫자가 공존한다. 특히 투고타저 성향이 짙고 정교한 보더라인 제구가 생명인 NPB, 그중에서도 최강 불펜을 자랑하는 소프트뱅크에서 스기모토의 구속과 제구가 과연 통할 수 있을까.

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. 8회초 등판한 스기모토가 2실점 후 무사 1, 2루에서 교체되고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 7회초 스기모토가 마운드를 내려가고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

소프트뱅크 불펜 ERA 2.26의 높은 벽…KBO 5.90 투수가 뚫을 수 있나

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스기모토가 뛰어드는 무대는 평범한 NPB구단이 아니다. 소프트뱅크는 2026시즌 91승49패3무(승률 0.650)로 퍼시픽리그 정상에 오른 절대 강호다.

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소프트뱅크의 2026시즌 팀 ERA는 2.88(WHIP 1.16, 피안타율 0.228)에 불과하다. 그중에서도 스기모토가 경쟁해야 할 구원진(불펜) ERA는 무려 2.26이다. 팀 전체 경기당 볼넷(BB/9)이 2.69개, 삼진/볼넷 비율(K/BB)이 3.06에 달할 만큼 칼날 같은 제구를 자랑한다.

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반면 스기모토의 2026시즌 KBO리그 구원 등판(72경기) 성적은 ERA 5.94, WHIP 1.65, 피안타율 0.304다. 25홀드라는 누적 기록은 73경기(리그 3위) 등판이라는 많은 기회와 승계주자 실점률(IRS) 26.2%(42명 중 11실점)의 위기관리 능력이 맞물린 결과였지, 마운드를 압도한 지배력의 산물은 아니었다.

구속과 구위는 '합격점'… 7월 ERA 1.38→K/9 13.15가 보여준 고점

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그렇다면 소프트뱅크는 왜 평균자책점 5.90 투수를 드래프트에서 지명했을까. 답은 구속과 변화구의 조합, 그리고 고점의 폭발력에 있다.

소프트뱅크의 야마모토 쇼고 스카우트는 지명 직후 "최고 시속 153~154㎞ 직구를 던지면서도 매우 뛰어난 컷패스트볼과 스플리터를 갖춘 변화구 투수에 가깝다. 기교파이면서 공도 빠르다는 점이 매력적이며 연투도 가능하다"고 평가했다.

스기모토는 올 시즌 71⅔이닝 동안 69개의 삼진을 솎아내며 경기당 삼진(K/9) 8.67개(구원 9.05개)를 기록했다. 특히 구위와 컨디션이 정점을 찍었던 7월 13경기(13이닝)에서는 1승 8홀드, 평균자책점 1.38, WHIP 0.92, 피안타율 0.163, K/9 13.15개라는 압도적인 성적을 냈다. 컨디션이 정상일 때의 구위만큼은 NPB 1군에서도 충분히 통할 수 있는 '원석'이라는 증거다.

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19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

진짜 문제는 볼넷이 아니라 '커맨드'… 초구 피안타율 0.444와 8~9월 大붕괴

하지만 스기모토가 넘어야 할 '제구력'의 벽은 생각보다 훨씬 높다. 단순히 볼넷 개수(시즌 27개, 스트라이크 비율 64.6%)만 보면 평범해 보이지만, 세부 데이터를 뜯어보면 일본 타자들이 가장 좋아하는 먹잇감이 될 치명적 약점 두 가지가 도드라진다.

우선 스트라이크는 넣지만 '보더라인 제구(커맨드)'가 없다. 스기모토의 시즌 초구 스트라이크(170회) 대비 초구 볼(124회) 비율은 무난한 편이다. 문제는 타자가 초구에 방망이를 냈을 때다. 스기모토는 올해 초구 타격 36회 중 무려 16개의 안타를 맞으며 초구 피안타율 0.444를 기록했다. 전체 피안타율도 0.299(9이닝당 피안타 11.05개), 중견수 방면 타구 피안타율(CBA)은 0.632에 달했다. 카운트를 잡으러 들어가는 직구와 커터가 스트라이크 존 구석을 찌르지 못하고 한가운데로 몰린다는 방증이다. 주자가 있을 때 진루허용률 역시 40.94%(피안타 51개)로 높았다. KBO에서도 초구 피안타율이 4할4푼을 넘는데, 배트 컨트롤과 노림수가 훨씬 정교한 일본 1군 타선을 상대로 한가운데 스트라이크는 곧장 장타로 연결된다.

여기에 연투 누적 시 무너지는 제구도 문제다. 8~9월 BB/9이 5.79개다. 더 심각한 대목은 시즌 후반기의 급격한 제구 붕괴다. 스기모토는 전반기(42경기 43이닝)에서 BB/9 2.09개(10볼넷), K/BB이 3.90으로 안정적인 제구를 선보였다. 그러나 체력이 떨어지기 시작한 후반기(31경기 28⅔이닝)에는 BB/9가 5.34개(17볼넷), K/BB 1.76으로 제구가 2.5배 넘게 흔들렸다. 특히 8~9월(21경기 18⅔이닝) 성적은 ERA 9.16(8월 7.84, 9월 10.80), BB/9 5.79개(9월 6.48개), WHIP 2.04로 완전히 무너졌고, 시즌 폭투도 7개에 달했다. 본인은 "몸 상태는 문제없다"고 자신했지만, 데이터는 연투가 쌓일수록 하체 밸런스가 무너지며 제구를 잃는 한계를 명확히 가리키고 있다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

'7월의 스기모토' 1년 내내 유지해야 하는데…

결국 스기모토의 일본 성공 여부는 '구속'이 아니라 '커맨드의 정교화'와 '후반기 체력 관리'에 달려 있다. 최고 154㎞ 직구와 예리한 커터, 스플리터 조합은 일본에서도 희소성 있는 무기다. 소프트뱅크가 막대한 투자를 쏟은 지쿠고 2군 팜의 최첨단 트래킹·데이터 시스템을 통해 한가운데로 몰리는 초구 커맨드 교정, 스플리터의 낙차 극대화, 연투 시에도 유지되는 투구 밸런스를 장착한다면, 육성선수에서 정식 선수로 승격해 1군 추격조, 중간계투 한 자리를 꿰찰 잠재력은 있다.

하지만 반대로 지금처럼 '9이닝당 11피안타, 후반기 BB/9 5.34'의 기복을 잡지 못한다면, 불펜 ERA 2.26을 자랑하는 소프트뱅크 1군의 바늘구멍을 통과하기는 쉽지 않다. 한국에서 '양(73경기 25홀드)'으로 프로의 문을 열었던 스기모토가 일본에서는 '질(칼제구와 압도적 WHIP)'로 스스로를 증명할 수 있을까.

고재완 기자 star77@sportschosun.com