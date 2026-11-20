김하성이 내년 타율 0.215에 5홈런을 기록한다는 전망이 나왔다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]역시 전망이 밝지 않다.

김하성이 내년 시즌 리그 평균 이하의 활약에 그칠 것이라는 예상이 나왔다.

메이저리그 통계전문 팬그래프스는 19일(이하 한국시각) 예측 시스템인 ZiPS를 통해 올해 애틀랜타 브레이브스에서 올해 시즌을 마친 선수들의 내년 성적을 예상했다.

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팬그래프스는 매년 오프시즌 ZiPS를 가동해 전구단 모든 선수들의 다음 시즌 성적을 예측해 발표한다. 밀워키 브루어스, 피츠버그 파이어리츠, 텍사스 레인저스에 이어 4번째로 애틀랜타를 다뤘다.

ZiPS는 김하성의 2027년에 대해 353타석에 들어가 타율 0.215(307타수 66안타), 2루타 10개, 3루타 1개, 5홈런, 30타점, 39득점, 40볼넷, 72삼진, 12도루, 출루율 0.308, 장타율 0.303, OPS+ 71, WAR 0.6을 기록할 것으로 예측했다.

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OPS+가 '71'이라는 것은 리그 평균을 '100'으로 봤을 때 OPS가 29%나 떨어진다는 걸 의미한다.

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김하성이 지난 10월 1일(한국시각) 필라델피아와의 와일드카드시리즈 2차전서 7회말 타석에서 번트를 대고 있다. AP연합뉴스

김하성은 올해 손가락 부상에 시달리는 바람에 51경기에서 타율 0.116(129타수 15안타), 11득점, 9타점, 2도루, 16볼넷, 38삼진, OPS+ 2, WAR -1.2를 기록했다. WAR이 마이너스에서 플러스로 전환된다고 해서 '향상'이라는 평가를 내릴 수 있으나, 메이저리그 신분을 유지할 수 있을지 의문이 들 수 있는 스탯이 아닐 수 없다.

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김하성은 현재 FA 신분이다. 그러나 현지 매체들의 각종 FA 랭킹과 계약 예상 코너에는 이름이 등장하지 않는다. 관심 밖 FA라는 얘기다. 물론 부상 때문에 시즌을 온전히 소화하지 못한 김하성이 건강을 회복할 경우 샌디에이고 파드리스 시절의 기량을 회복할 수 있다는 긍정적인 전망이 없는 것은 아니다.

NBC스포츠 필라델피아는 지난 10일 '필리스가 중요한 역할을 주기 위해 FA 내야수 김하성을 주시하고 있다'며 그에 대한 수요가 존재한다는 현지 분위기를 전했다.

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김하성. AP연합뉴스

필라델피아가 간판 유격수 트레이 터너의 수비력이 떨어지니 그를 다른 포지션으로 옮기고, 김하성에게 유격수를 맡긴다는 내용이었다.

데이브 돔브로스키 필라델피아 사장은 지난달 "우리는 매우 분명하게 의사를 전달했다. 터너도 자신이 유격수로서 더 나아져야 한다는 걸 잘 알고 있다. 난 그에게 반드시 필요한 일이라고 강조했다"며 "만약 2025년과 같은 수준의 수비를 한다면 계속 유격수를 맡을 수 있겠지만, 올해와 같은 수준이라면 더는 유격수를 맡길 수 없다"고 밝힌 바 있다.

김하성의 수비 및 베이스러닝은 메이저리그 수준이라는 건 널리 알려진 사실이나, 문제는 타격이다.

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MLB.com이 지난 7일 공개한 등급별 FA 명단을 보면 김하성은 가장 낮은 5등급에 포함됐다. 내년 스프링트레이닝에 임박해 팀을 찾을 수 있는 FA라는 뜻이다.

스포팅뉴스는 '애틀랜타는 이번 오프시즌 주전 유격수를 새롭게 찾을 것이다.(중략) 애틀랜타는 김하성과의 재결합에 관심이 없을 것'이라고 전했다. 일각에서는 메이저리그 계약 자체를 찾기 힘들 것이라는 의견도 내놓는다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com