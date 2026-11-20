[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "감독님은 충분히 기회 주셨다."
두산 베어스 이영하의 보직은 내년에도 마무리일까.
이영하는 두산의 일본 미야자키 마무리 캠프에 참가해 구슬땀을 흘리고 있다. 사실 52억원 FA 계약을 한 고참급 선수고, 올해 마무리로 26개의 세이브를 거둔 투수라면 마무리 훈련에 참가시키지 않는 게 보통이다. 하지만 이영하는 첫 마무리 시즌에 대한 복기, 그리고 내년 시즌에 대한 준비를 위해 자청해 미야자키행 비행기에 몸을 실었다.
이영하는 올시즌을 앞두고 FA 계약을 맺었고, 김원형 감독이 부임하며 선발 전환을 시도했다. 2019년 17승을 거뒀던 그 때의 기억을 김 감독은 잊지 못했고, 이영하가 선발로 돌아와주면 로테이션이 완벽해질 수 있다는 계산에서였다.
하지만 캠프 연습경기와 시범경기에서 극도의 난조를 보인 이영하는 개막 엔트리에도 들지 못했다. 그 사이 최민석이라는 신성이 선발로 엄청난 활약을 했다. 결국 이영하는 1군에 복귀 후 불펜으로 던졌는데, 또 변수가 있었다. 마무리 김택연의 어깨 부상. 이 때 팀이 흔들릴 뻔 했는데, 김 감독은 이영하 마무리 카드를 파격적으로 꺼내들었고 이영하가 '내 제구가 언제 불안했느냐'는 듯 마무리 변신 후 훌륭한 피칭을 했다. 김택연이 돌아왔지만, 김 감독은 좋은 흐름을 억지로 바꿀 필요가 없다며 이영하를 시즌 끝까지 마무리로 기용했다.
그렇다면 이영하의 임시 마무리는 끝난 것일까. 그도 그럴 것이 두산은 시즌 내내 5선발 문제로 골머리를 앓았고, 김택연이 후반기 확 나아진 구위로 신뢰를 쌓았다. 이영하가 선발, 김택연이 마무리로 갈 수도 있는 것이다.
하지만 이영하는 "사실 내가 원하는 건 있지만, 상황이 애매해진 것 같다. 몇 번 (선발) 도전을 했는데, 내가 기회를 잡지 못했다"며 "감독님은 나한테 어떻게든 기회를 주셨고, 해줄만큼 해주셨다고 생각한다. 나도 개막 엔트리 탈락 후 힘들 수 있었지만 스스로 '나 정도면 기회 많이 받은 것'이라고 위안을 삼으며 2군에서 열심히 준비했다"고 설명했다.
김 감독은 아시아쿼터로 필승조 역할을 잘해줬던 타카다를 내년 5선발 후보로 점찍어놓은 상태다. 이영하는 "타카다 때문에 나는 선발로 못 돌아갈 것"이라며 웃었다. 이어 "우리 불펜이 너무 잘 돌아갔다. 내가 내년 마무리일지, 택연이일지 모르는 거지만 내가 선발에 있는 것보다 불펜에 있는 게 팀 안정감이 생기는 건 맞는 것 같다. 다른 선수들 2번 던지골 쉴 때 나는 3번까지 던질 체력도 있고 하니 불펜에서 내 장점이 있는 것 같다"고 진지하게 말했다. 그러면서도 "마지막 선발 시즌이 2020 시즌이었다. 언제쯤 다시 할 수 있을까"라고 미련을 남겨 웃음을 선사했다. 이영하는 마지막으로 "우리팀이 우승하고, 감독님 재계약 하시고 여유가 생기면 그 때 한 번 시켜주실지 모르겠다. 일단 남은 3년 계약 팀에 보탬이 되는 것만 생각하겠다. 당장은 선발 욕심은 버린 것 같다"고 덧붙였다.
미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com