사진=김용 기자

Advertisement

Advertisement

[미야자키(일본)=스포츠조선 김용 기자] "수비 스트레스를 많이 받았다. 그게 타격에까지..."

두산 베어스는 올시즌을 앞두고 파격 결단을 내렸다. FA 시장에서 유격수 박찬호를 총액 80억원에 데려온 것. 보통 '똑딱이' 타자에는 거액을 안기지 않는데, 두산은 센터 수비 안정화와 함께 상위 타선 전력 보강을 위해 박찬호에게 과감한 투자를 했다.

그 유탄을 맞은 선수는 안재석이었다. 주포지션 유격수. 하지만 박찬호가 4년 동안 유격수로 뛴다고 생각하면 타격 잠재력이 있는 안재석이 벤치에만 있는 것도 아까운 일이었다.

Advertisement

그래서 두산과 김원형 감독은 안재석을 3루로 돌리는 선택을 했다. 어깨가 강하기에 충분히 가능성이 있었다.

그런데 본인에게는 쉽지 않았던 미션이었나보다. 프로 선수가 팀을 위해 자리를 옮기는 건 흔히 있는 일이고, 또 자신을 살리기 위해 3루 경쟁 자체를 없애줬다는 건 고마운 일인데 중요한 건 성과를 내야하는 것이었다.

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 5회말 2사 1,2루 LG 아재원 타구를 실책했던 두산 3루수 안재석이 마운드에서 내려가는 선발 최민석에게 미안한 마음을 전하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

Advertisement

유격수를 볼 때와 완전히 다른 타구 각도. 그리고 차원이 다른 빠른 타구들. 안재석을 혼란스럽게 만들었다. 안재석은 올시즌 실책 15개를 기록했다. 박성한(SSG)과 함께 최다 공동 6위. 그런데 안재석보다 더 많은 실책을 기록한 선수들은 전부 유격수들이다. 수비가 어려운 포지션이라 실책이 늘어날 수밖에 없다. 유격수를 제외하면 가장 많은 실책을 저지른 선수가 안재석이었던 것이다.

Advertisement

안재석은 첫 3루수 풀타임 시즌을 돌이키며 "처음에는 많이 힘들었다. 성적도 안 좋고, 새로운 자리에서 스트레스를 많이 받았다. 수비 스트레스가 컸다. 그게 타격까지 이어진 것 같다. 초반에는 정말 힘들었다"고 밝혔다.

29일 잠실야구장에서 열린 NC와 두산의 경기. 9회초 2사 만루 안재석이 천재환의 직선타를 잡아낸 후 안도하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

Advertisement

안재석은 이어 "시즌을 치르며 나아졌다. 감독님께서 좋은 말씀을 많이 해주셨다. 동료 형들, 선배님들, 코치님들 다 격려를 해주셨다. 감독님께서 '뻔뻔해지라'고 하셨다. 계속 얘기해주셨다. 그래서 나도 '뻔뻔해지자' 주문을 외웠던 것 같다. 그러면서 후반기 좋은 플레이도 나오고, 타격도 좋아졌다. 시즌 초반에는 실책하고 나면 너무 후회되고, 투수들에게 미안해서 몇 일 동안 마음의 안정을 찾지 못했다. 후반기에는 실책을 해도 '다음 기회에 내가 만회하면 된다'고 자신있게 생각을 했다"고 설명했다.

안재석은 사실 3루 풀타임 문제가 아니라, 한 시즌을 주전으로 다 뛴 게 처음이다. 그렇게 성장을 하는 거다. 안재석은 "야구는 지표가 다가 아니라고 생각한다. 야구 선수로서 한 단계, 그 이상 성장했을 거라 스스로 생각한다. 몸도, 마음도 이렇게 힘들었던 적이 없었는데 향후 야구 인생에 많은 도움이 될 것 같다. 올해는 수비에서 부족했지만, 내년엔 더 잘할 수 있을 거라 생각한다"고 당차게 말했다.

Advertisement

미야자키(일본)=김용 기자 awesome@sportschosun.com