탬파베이 레이스 제시 숄텐스가 지난 5월 21일(한국시각) 볼티모어 오리올스전에 등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]나이 서른이 넘도록 빅리그에 정착하지 못한 베테랑 투수가 KBO리그에서 돌파구를 찾기로 했다.

올해 월드시리즈 준우승팀 탬파베이 레이스는 20일(이하 한국시각) "우완투수 제시 숄텐스를 방출했다. 그는 한국 KBO리그에서 뛸 기회를 찾기로 했다"고 발표했다.

MLBTR은 이같은 이 소식을 전하며 'KBO에서 어느 팀이 숄텐스에 관심이 있는지는 불명확하다. 탬파베이는 그를 40인 로스터에서 제외해 그 인원이 38명으로 줄었다'고 전했다.

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1994년 4월 캘리포니아주 페어필드 태생인 숄텐스는 2016년 드래프트 9라운드에서 샌디에이고 파드리스의 지명을 받고 프로 생활을 시작했다. 그는 마이너리그에서 무려 7년을 보낸 뒤 29세가 되던 2023년 4월 메이저리그에 데뷔했다. 당시 그는 시카고 화이트삭스 소속이었다. 2022년 시즌을 마치고 샌디에이고에서 방출돼 화이트삭스와 계약한 직후였다.

빅리그 첫 시즌에는 빅리그에서 26경기(선발 11경기)에서 85이닝을 던져 1승9패, 평균자책점 5.29, 58탈삼진을 올리며 경험을 쌓았다.

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하지만 팔꿈치 부상이 그의 발목을 잡았다. 2024년 3월 토미존 서저리를 받고 1년여에 걸쳐 재활에 전념했다.

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시카고 화이트삭스 시절의 제시 숄텐스. AP연합뉴스

2025년 마운드에 복귀한 그는 화이트삭스 산하 트리플A에서 8경기(선발 6경기)를 던지고 웨이버를 통해 탬파베이로 둥지를 옮겼다. 메이저리그에 복귀한 것은 그해 9월 하순이었다. 테스트 차원에서 두 경기를 구원등판해 8⅓이닝 동안 4안타 2볼넷 9탈삼진 4실점한 뒤 시즌을 마무리했다.

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그리고 올해는 4월 9일 빅리그에 올라 한 경기를 던지고 트리플A로 내려갔다가 12일 복귀해 스윙맨으로 5월 말까지 던졌다. 이때까지 시즌 9경기에서 평균자책점 3.82로 호투를 이어갔으나, 또 부상이 그의 기회를 가로막았다. 오른쪽 손목을 다친 것이다.

3개월 가까이 재활에 매달린 그는 8월 14일 빅리그에 다시 올랐지만, 3경기를 더 던지고 시즌을 마무리했다. 포스트시즌 로스터에는 포함되지 못했다.

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결국 탬파베이는 이날 조건없이 그를 방출했다.

메이저리그 통산 40경기(선발 13경기)에서 141이닝을 던져 6승13패, 평균자책점 4.98, 107탈삼진, WHIP 1.46, 피안타율 0.280을 기록했다. 마이너리그에서는 통산 191경기(선발 140경기)에 등판해 798⅔이닝을 던져 34승47패, 평균자책점 4.33, 767탈삼진을 올렸다.

제시 숄텐스. 사진출처=MLB.com

숄텐스는 마이너리그 옵션을 소진했기 때문에 그를 데려가는 팀은 메이저리그에 올렸다가 다시 마이너리그로 내릴 수 없다. 즉 메이저리그 구단이 그를 영입할 가능성이 희박하다는 얘기다.

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올해 연봉조정자격을 얻었지만, 내년 연봉이 100만달러를 넘기는 어렵다.

MLBTR은 '숄텐스가 미국에 남기로 했다면 빅리그 로스터를 차지하기 위해 치열한 경쟁을 벌여야 했을 것이다. 대신 그는 KBO리그에서 뛸 기회를 찾을 전망'이라며 '이를 통해 어느 정도 안정성과 꾸준한 수입을 기대할 수 있다'고 내다봤다.

이어 매체는 'KBO에서의 성공을 발판 삼아 메이저리그로 복귀한 투수는 많지만, 숄텐스는 이미 30대 중반에 접어들어 빅리그 복귀는 쉽지 않아 보인다'면서 '설령 메이저리그에 복귀하지 못하더라도 KBO리그에서 성공한다면 그곳에서 더 좋은 조건에 계약하거나 NPB로 무대를 옮길 수도 있다'고 했다.

숄텐스는 포심 직구, 싱커, 슬라이더, 스플리터, 스위퍼 등 5가지 구종을 갖고 있다. 올해 직구 최고 스피드는 95.4마일, 평균 93.1마일을 나타냈다. 작년에는 최고 97마일(156.1㎞), 평균 95.3마일을 찍었다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com