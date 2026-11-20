사진출처=제시 숄텐스 인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 메이저리그 '투수 육성의 명가' 탬파베이 레이스 소속이던 우완 투수 제시 숄텐스(32)가 KBO리그 진출을 위해 자유의 몸이 됐다. 논텐더(방출) 마감 시한을 하루 앞두고 구단과 결별한 숄텐스가 한국 무대 도전을 선언하면서, 새 외국인 투수 물색에 한창인 KBO 구단들의 스토브리그가 다시 뜨겁게 달아오르고 있다.

미국 메이저리그 이적 전문 매체 'MLB 트레이드 루머스(MLBTR)'는 20일(한국시각) "탬파베이 구단이 우완 투수 제시 숄텐스가 한국 KBO리그에서 뛸 기회를 모색할 수 있도록 방출을 공식 발표했다"고 보도했다. 매체는 "현재까지 구체적으로 어느 KBO 구단이 숄텐스 영입에 관심을 보이고 있는지는 알려지지 않았다"며 "이번 방출로 탬파베이의 40인 로스터 인원은 39명에서 38명으로 줄었다"고 전했다.

내년 4월이면 만 33세가 되는 숄텐스는 올 시즌 탬파베이 마운드의 스윙맨 역할을 맡았다. 트리플A와 빅리그를 오가는 불안정한 입지 속에서도 메이저리그 마운드에서 나름의 경쟁력을 증명했다.

Advertisement

올 시즌 성적 12경기에 등판해 47⅔이닝을 던지며 평균자책점 4.34를 기록했다. 탈삼진율(17.7%)과 땅볼 유도율(38.2%)은 리그 평균을 밑돌았지만, 볼넷 비율을 7.2%로 묶는 안정적인 제구력과 정타를 피하는 능력이 돋보였다.

사진출처=제시 숄텐스 인스타그램

MLBTR은 "숄텐스가 실점 피해를 최소화하는 데 능했다"며 스탯캐스트 기준 강한 타구 허용률(Hard-Hit%) 백분위 66%(상위 34%), 평균 타구 속도 억제력 백분위 70%(상위 30%)의 준수한 수치를 조명했다.

Advertisement

2026시즌 무난한 투구 내용에도 숄텐스가 탬파베이를 떠나 한국행을 모색하게 된 배경에는 냉정한 로스터 규정과 연봉 문제가 깔려 있다.

Advertisement

숄텐스는 올 시즌을 끝으로 마지막 마이너리그 옵션을 모두 소진했다. 내년부터는 탬파베이나 다른 메이저리그 구단이 그를 마이너리그와 메이저리그로 자유롭게 오르내리게 할 수 없어 로스터 운용 유연성이 크게 떨어지게 됐다.

Advertisement

올해 연봉조정자격을 얻은 숄텐스의 2027시즌 MLBTR 예상 연봉은 90만 달러(약 12억원) 수준으로 추산됐다. 논텐더 마감일을 하루 앞두고 있던 만큼, 탬파베이가 어차피 그를 논텐더 방출할 가능성이 높았다는 분석이다.

사진출처=제시 숄텐스 인스타그램

MLBTR은 숄텐스의 향후 행보에 대해 "2027년 북미 무대에 남았다면 치열한 로스터 생존 경쟁을 벌여야 했을 것"이라며 "한국 KBO리그 진출은 그에게 훨씬 더 안정적인 입지와 꾸준한 수입을 보장해 줄 것"이라고 전망했다.

Advertisement

이어 "많은 투수들이 해외 무대 성공을 발판 삼아 메이저리그로 복귀했지만, 30대 중반에 접어드는 숄텐스에게 빅리그 재입성은 다소 쉽지 않은 시나리오일 수 있다"면서도 "설령 빅리그 복귀가 어렵더라도 KBO리그에서 성공을 거둔다면 KBO 내 연봉 대폭 인상이나 일본프로야구(NPB) 진출이라는 또 다른 기회로 이어질 수 있을 것"이라고 내다봤다.

키 1m93에 몸무게 109㎏인 숄텐스는 미국 캘리포니아주 페어필드 출신 94년생 우완 투수다. 시카고 화이트삭스와 탬파베이 레이스를 거치며 메이저리그(MLB) 통산 3시즌 동안 선발과 불펜을 오가는 스윙맨으로 활약했다. 2026시즌을 마친 뒤 탬파베이에서 방출되며 한국 KBO리그 진출을 추진하고 있다.

2016년 MLB 신인드래프트 9라운드(전체 264순위)로 샌디에이고 파드리스의 지명을 받아 프로 생활을 시작했고 입단 7년 만인 2023년 4월 7일 시카고 화이트삭스 소속으로 빅리그에 데뷔했다.

Advertisement

데뷔시즌 26경기(선발 11경기)에 등판해 85이닝을 소화해 퀄리티스타트(QS) 3회를 기록하는 등 선발 로테이션과 불펜(1홀드 1세이브)을 오갔으나 1승9패 평균자책점 5.29, WHIP 1.53으로 다소 고전했다. 2024년에는 토미존 수술을 받고 시즌 전체를 날렸지만 2025년에는 탬파베이로 이적해 2경기에 구원으로 등판해 8⅓이닝을 던졌다. 0승1패 평균자책점 5.40을 기록했으나 12탈삼진(9이닝당 탈삼진 12.96개)을 솎아내며 가능성을 보였다.

올겨울 리스 힌즈 등 빅리그 경력자들이 연이어 KBO리그로 눈을 돌리는 가운데, 안정적인 제구와 타구 억제력을 앞세운 '탬파베이 출신' 우완 숄텐스를 품에 안을 국내 구단은 과연 어디가 될지 주목된다.

사진출처=제시 숄텐스 인스타그램

고재완 기자 star77@sportschosun.com