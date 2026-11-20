피츠버그 파이어리츠 폴 스킨스가 LA 다저스의 중장기 프로젝트의 핵심 전력이라는 전망이 나왔다. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]태릭 스쿠벌이 결국 뉴욕 메츠로 향할 것이라는 전망이 지배적인 가운데 또 다른 유력 구단 LA 다저스는 스쿠벌보다 향후 FA 시장에 나올 피츠버그 파이어리츠 에이스 폴 스킨스를 겨냥한다는 전망이 나와 비상한 관심을 끈다.

ESPN은 20일(한국시각) '스쿠벌은 어디로? 다른 빅FA들은? MLB 오프시즌 도미노 전망'이라는 코너에서 스쿠벌을 비롯한 대형 FA들의 행선지를 예상했다. 기사를 쓴 데이비드 쇼엔필드 기자는 스쿠벌이 메츠와 계약할 것으로 봤다.

쇼엔필드는 '여러차례 보도됐지만, 메츠는 스쿠벌을 영입할 가장 유력한 후보로 꼽힌다. 다저스가 단기계약을 더 선호하기 때문'이라고 했다.

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쇼엔필드는 '규정이 허용하는 범위에서 막대한 돈을 투입할 여력이 있는 빅마켓 구단인 메츠는 당장 로테이션을 채워 최근 부진에서 벗어나야 한다'며 '놀란 맥클레인과 크리스티안 스캇 두 ??은 선발투수가 있지만, 프레디 페랄타와 션 머니아가 올해 기대치를 채우지 못했다. 메츠는 2020년 제이콥 디그롬 이후 사이영상 투표에서 5위에 든 투수가 없다. 그만큼 다저스보다 스쿠벌을 더 절실하게 필요로 한다'고 분석했다.

태릭 스쿠벌. Imagn Images연합뉴스

하지만 다저스가 스쿠벌을 그대로 포기한다는 건 아니라고 했다. 쇼엔필드는 '물론 스쿠벌은 LA에서 보낸 시간을 매우 만족스럽게 여기고 오프시즌은 (LA에서 가까운)애리조나에 보낸다. 따라서 다저스 입장에서는 그를 잡아야 할 때라는 판단을 내리고 그의 요구를 들어줄 가능성도 있다'고 했다.

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그러나 노사협상이 갈등 국면으로 이어지고 있고, 샐러리 캡이 어떤 형태로든 도입될 수 있어 다저스는 '불확실성'에 대비할 공산이 크다. 지금 당장 스쿠벌에 막대한 자금을 쏟아부을 수도 있지만, 다저스에 시급한 과제는 타선의 세대 교체라고 봐야 한다. 지금 로스터를 유지할 경우 내년 주전 타자 9명 중 앤디 파헤스를 제외한 8명이 30대다.

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다시 말해 이번 오프시즌 자금을 아껴 향후 FA 시장에서 대형 야수들을 노린다는 계획을 세웠을 수 있다는 것이다.

폴 스킨스가 지난 9월 13일(한국시각) 시카고 컵스전에 선발등판해 투구를 하고 있다. AFP연합뉴스

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쇼엔필드는 '다저스는 2029년 시즌 후 FA 시장에 나올 대어들을 노릴 가능성이 크다. 엘리 델라크루즈(신시내티), 브라이스 투랑(밀워키), 조던 워커(워싱턴) 등이 그들이며, 그때가 돼서 투수 보강을 원한다면 폴 스킨스가 후보가 될 수 있다'고 전망했다.

당연히 스킨스가 눈에 띈다.

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2025년 내셔널리그 사이영상 수상자인 스킨스는 3년 뒤인 2029년 시즌 후 FA가 된다. 다저스가 중장기 프로젝트로 스킨스 영입을 추진할 수 있다는 뜻이다. 스킨스가 지금과 같은 기량을 이어간다면 27세가 되는 2029년 말 역대 최고액 계약이 가능하다. 다저스는 이를 염두에 두고 있을 지 모른다.

스킨스는 2024년 메이저리그에 데뷔해 23경기를 던져 11승3패, 평균자책점 1.96, 170탈삼진을 마크하며 NL 올해의 신인에 선정됐다. 이어 2025년에는 32경기에서 10승10패, 평균자책점 1.97, 216탈삼진을 올리며 만장일치 사이영상을 수상했다.

올해 32경기에서 174⅓이닝을 던지고 평균자책점 3.82, 200탈삼진을 올리는데 그쳤으나, 부상이나 메커니즘에 문제가 있었던 것은 아니다. 여전히 현존 최고의 투수라는데 이견이 없다. 3년 뒤 다저스를 비롯한 빅마켓 구단들이 돈을 싸들고 덤벼들 에이스임이 분명하다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com