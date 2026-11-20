26일 롯데호텔월드에서 열린 KBO리그 미디어데이&팬페스트. LG 트윈스 히트상품 소개하는 염경엽 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.26/

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LG 트윈스 염경엽 감독이 올시즌을 앞두고 열린 미디어데이에서 가지고 나와 소개했던 '먼작귀' 캐릭터 콜라보 상품이 일본에 팝업 전시된다.

LG는 구단 캐릭터 콜라보 상품화 업체 코어커뮤니케이션과 손잡고 11월 27일부터 29일까지 일본 도쿄 시부야의 mysha Gallery(도쿄도 시부야구 진구마에 6-14-6 INO5 2F)에서 콜라보 상품 팝업 전시를 진행한다.

LG는 2026시즌 다양한 캐릭터 협업으로 팬들의 많은 사랑을 받았다. 그중에서도 헬로키티, 먼작귀, 호빵맨 등 일본 캐릭터와의 콜라보 상품이 특히 큰 호응을 얻었다. 이번 전시는 올 한 해 성공적인 콜라보 성과를 바탕으로 국내 팬뿐만 아니라 일본 현지 캐릭터 마니아층과 K-콘텐츠 관심층에 LG트윈스 구단의 역사와 브랜드 가치, 팬 문화를 소개하고자 하는 취지에서 기획됐다.

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팝업 현장에는 LG 트윈스의 우승 역사를 소개하는 입구 전시 포스터를 시작으로 시부야 지역의 특성과 구단 브랜드 아이덴티티를 결합한 포토존과 헬로키티, 먼작귀, 호빵맨, 위시캣 캐릭터 IP별 전시를 선보인다. 단 별도의 상품 판매는 진행하지 않는다.

전시엔 무료로 입장할 수 있으며, 모든 입장 관객에게 LG 트윈스 시부야 팝업 기념 입장권을 증정한다. 또한 1일 100세트 한정으로 기념 포토카드, 티켓 키링, 와펜, 물티슈로 구성된 웰컴 기프트를 제공할 예정이다.