LA 다저스 김혜성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] LA 다저스 입단 3년 차를 맞는 김혜성(27)이 빅리그 생존과 팀 내 입지를 가를 절체절명의 2027시즌을 앞두고 있다.

다저스 수뇌부는 여전히 그의 잠재력과 성실함에 기대를 걸고 있지만, 미국 현지 언론의 시선은 차갑다. 2년 전 한국 무대에서 야심 차게 데려온 '가성비 대박 영입'이 지금까지는 실망스러운 실패로 흘러가고 있으며, 12월 2일(이하 한국 시각) 직장폐쇄(락아웃) 여파로 오프시즌 구단 코칭스태프의 지도마저 받을 수 없는 이중고에 놓였다는 진단이다.

미국 유력지 '뉴욕 포스트'의 다저스 전담 잭 해리스 기자는 20일 "김혜성이 중대한 2027시즌을 앞두고 불투명한 다저스에서의 미래에 직면했다"고 집중 조명했다.

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매체는 "2027시즌은 다저스가 김혜성의 2028~2029년 2년 1000만 달러 구단 옵션 실행 여부를 결정하기 직전의 마지막 해"라며 "다저스는 2년 전 횡재 같은 영입이 될 것이라 여겼지만, 지금까지는 실망스러운 실패작(frustrating flop)으로 돌아왔다. 내야 뎁스와 수비 다재다능함을 보강하려는 이번 오프시즌에도 다저스는 김혜성이 그 역할을 채워줄 수 있을지 확신하지 못하고 있다"고 냉정하게 짚었다.

김혜성의 발목을 잡은 것은 2년 연속 똑같이 반복된 '극심한 기복'과 빅리그 투수들의 공략에 맞선 스윙 적응 실패다.

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데뷔 첫해 첫 27경기에서 타율 4할1푼, OPS 1.028을 몰아치며 돌풍을 일으켰으나, 상대 팀들의 분석이 시작되자 잔여 시즌 타율 2할, OPS 0.498로 급격히 식었다.

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올해 역시 첫 26경기에서 타율 3할1푼4리, OPS 0.800으로 반등하는 듯했지만, 곧바로 46타수 8안타(타율 1할7푼4리)의 깊은 슬럼프에 빠지며 시즌 마지막 4개월을 고스란히 트리플A에서 보내야 했다.

LA 다저스 김혜성. AFP연합뉴스

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2시즌 통산 메이저리그 301타석에서 타율 2할7푼1리, 장타 15개, 19볼넷, 83삼진(삼진율 27.6%)에 그쳤다. 2026시즌 삼진율·볼넷율·존 밖 스윙률(체이스율)·헛스윙률·존 내 콘택트율 등 여러 세부 지표는 개선됐으나, 정작 빅리그 생존을 증명할 결과물로 이어지지 못했다.

아이러니하게도 2027시즌 다저스 내야진의 환경만 놓고 보면 김혜성에게 기회는 분명히 열려 있다. 베테랑 미겔 로하스가 올 시즌을 끝으로 은퇴했고, 키케 에르난데스 역시 FA 시장에 나가 재계약이 불투명하다. 내년에도 메이저리그 최고령 라인업을 꾸리게 될 다저스는 맥스 먼시(3루수), 무키 베츠(유격수), 프레디 프리먼(1루수)에게 정기적인 휴식을 줘야 하며, 토미 에드먼을 멀티 유틸리티로 돌릴 경우 김혜성의 주 포지션인 2루수 자리에 출전 시간이 생길 수 있다.

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하지만 경쟁의 문턱은 더욱 높아졌다. 전직 구단 특급 유망주 알렉스 프리랜드가 지난 9월 빅리그 재콜업 이후 타율 2할5푼, OPS 0.802로 구단 수뇌부의 눈도장을 찍으며 내야 타석을 잠식할 유력 후보로 떠올랐다. 여기에 다저스 프런트는 FA 시장에서 키케 에르난데스부터 골드글러브 3회 수상자 마우리시오 두본에 이르기까지 우타 내야수 영입을 폭넓게 타진하고 있다.

LA 다저스 김혜성. Imagn Images연합뉴스

브랜든 고메스 다저스 단장은 지난주 라스베이거스에서 열린 단장 회의에서 김혜성을 향한 신뢰를 놓지 않았다. 고메스 단장은 "김혜성은 우리 팀에 잘 맞는 기술을 많이 가졌다. 그 정도의 훈련 태도와 열정, 잘하고 싶은 욕구를 가진 선수라면 필요한 조정을 해낼 것이라 베팅하고 싶다"며 "빅리그에서 칠 수 있다는 점은 때때로 증명했다. 스윙 메커니즘을 한 단계 끌어올려 일관성을 유지하는 것이 관건"이라고 강조했다.

문제는 시간과 환경이다. 오는 12월 2일 메이저리그 노사단체협약(CBA) 만료에 따른 직장폐쇄가 사실상 확정되면서, 김혜성은 직장폐쇄 기간 동안 다저스 구단 코칭스태프와 접촉하거나 타격 지도를 전혀 받을 수 없다.

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새 단체협약이 타결되고 2027시즌 캠프가 열릴 때까지, 지난 2년간 풀지 못했던 '빅리그 투수 대응용 스윙 메커니즘 교정'이라는 숙제를 오롯이 홀로 해결해야 하는 상황이다. 2년 1000만 달러 구단 옵션의 운명이 걸린 2027시즌, 김혜성이 '실패작'이라는 현지의 냉혹한 꼬리표를 떼고 다저스의 당당한 주전 무기로 거듭날 수 있을지 시험대에 올랐다.

김혜성. AP연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com