사진제공=롯데자이언츠

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[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 일본인 중견수를 마무리캠프에 초청했다. 롯데가 오프시즌 중견수 보강에 심혈을 기울이고 있어 눈길을 끄는 행보다.

롯데는 20일부터 일본 미야자키 마무리캠프에 지바 롯데 출신 외야수 타케다 아이토(29)를 합류시켰다.

이택근 단장이 17일 나고야에서 열린 트라이아웃에 직접 참관해 확인한 선수다. 마침 자매 구단 지바 롯데가 교류를 적극 추천했던 선수였다. 롯데는 이미 10월 30일부터 11월 15일까지 장두성 김동혁을 지바 롯데 훈련에 파견했다.

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타케다는 이번 트라이아웃서 가장 돋보인 타자다. 타케다는 2026시즌 종료 후 방출됐다. 트라이아웃 참가자 중 유일하게 홈런을 때렸다. 홈런 포함 5타석 3출루.

이 단장은 즉각 타케다 초청을 추진했다.

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롯데는 FA 시장도 관심있게 지켜보는 중이다. 김호령 배정대 등이 전문 중견수 자원이다. 다만 예상보다 몸값이 비싸 다각도로 검토 중이다.

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타케다가 4일 동안 확실한 장점을 증명한다면 롯데는 다양한 옵션을 손에 쥔다.

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타케다는 1997년생 우투우타 발빠른 교타자다. NPB에서 10년 동안 활약해 경험이 풍부하다. 중견수는 물론 외야 전 포지션을 소화한다.

수비 범위가 넓고 타구 판단력이 뛰어나다는 평가다. 어깨도 수준급으로 알려졌다. 타격 툴도 강점이 뚜렷해 맞히는 능력이 우수하다. 무엇보다 좋은 훈련 태도와 열정이 대단해 눈여겨 볼만한 선수다.

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한편 롯데는 아시아쿼터 이이무라 쇼타를 재계약 1순위로 놓고 다양한 가능성을 탐색 중이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com