3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회말 2사 만루. 실점 위기 넘기고 포효하는 롯데 정철원. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.09.03/

9일 고척스카이돔에서 열린 LG와 키움의 경기, 4회말 1사 1,3루 키움 임지열이 역전 3점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.09.09/

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[스포츠조선 한동훈 기자] '풍운아' 정철원이 키움 히어로즈로 떠난다. 2026~2027 오프시즌 첫 트레이드가 터졌다. 롯데 자이언츠는 외야수 임지열을 영입했다.

롯데는 20일 투수 정철원을 키움에 보내고 야수 임지열을 데려오는 트레이드를 단행했다고 전격 발표했다.

신인왕 출신 정철원은 불과 2년 사이에 세 번째 유니폼을 입게 됐다. 대신 롯데는 타선과 외야 뎁스를 강화했다.

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정철원은 2018 신인드래프트 2차 2라운드 20번에 두산 베어스 지명을 받았다.

정철원은 2022년 데뷔, 58경기 72⅔이닝 23홀드 평균자책점 3.10 맹활약을 펼쳤다. 신인왕을 차지했다.

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2024시즌 부진 후 두산에서 롯데로 트레이드 됐다.

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두산은 정철원과 전민재를 내주고 김민석 추재현 최우인을 영입했다.

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롯데에 온 정철원은 2025년 부활했다. 75경기 70이닝 21홀드 평균자책점 4.24를 기록했다.

정철원은 2026 시즌을 앞두고 사생활 논란이 불거졌다. 이혼 과정이 SNS를 통해 유출됐다. 정철원은 2026년 34경기 28이닝 3홀드 평균자책점 6.75에 그쳤다.

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임지열은 2014 신인드래프트서 키움이 2차 2라운드 22번에 뽑았다.

임지열은 2019년 데뷔했다. 임지열은 주로 외야 백업 역할을 맡았다. 2025년 처음으로 한 시즌 100경기 이상 출전했다. 이 시즌 두 자리 수 홈런(11개)도 달성했다.

임지열은 프로 통산 298경기 1001타석 타율 2할3푼7리 19홈런을 기록했다.

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롯데는 '임지열은 특히 탄탄한 수비 기본기와 강한 송구 능력도 갖추어 팀의 외야 경쟁력을 높이고, 공수 양면에서 전력 강화에 보탬이 될 선수로 평가받고 있다. 아울러 2026시즌 키움 주장 출신이다. 선수단을 이끈 리더십을 바탕으로 팀 분위기에 새로운 활력을 더하고, 그라운드 안팎에서 긍정적인 에너지를 불어넣을 것으로 기대한다'고 밝혔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com